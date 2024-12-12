شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه بعنوان "تفتيش مفاجئ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت منذ قليل الحلقة 3 من مسلسل ساعته وتاريخه، الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc، وتحمل الحلقة عنوان "تفتيش مفاجئ"، وتناقش قضية الابتزاز الالكتروني التي يتعرض لها الكثير من الفتيات في مختلف محافظات مصر والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلي ارتكاب جرائم، والتي يلجآ إليها بعض منتحلي الشخصيات عن طريق حسابات وهمية لفبركة بعض الصور للحصول علي منافع مادية وأخري وهو ما يشكل صدمة للمجني عليهم ويضطرهم إلي ارتكاب جرائم أو إزهاق حياتهم.

وتعمل الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه، علي توعية الأهل والأقارب والأصدقاء للتعامل مع ذويهم في حال تعرضهم للابتزاز الالكتروني، بالإضافة إلي التوعية بضرورة الإبلاغ عن تلك القضايا عن طريق الخط الساخن لوزارة الداخلية في إدارة تكنولوجيا المعلومات وجرائم الانترنت والذي يعرض بنهاية الحلقة وهو “108”.

وضيفة شرف الحلقة النجمة الشابة ياسمينا العبد وتشاركها البطولة ماريا ميخائيل نجمة برنامج كاستنج، الحلقة رؤية قانونية للمستشار بهاء المري كتابة سيف قنصوة وإخراج عمرو موسي.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء علي شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي أسدل الستار عليها منذ أيام، والرؤية القانونية للمسلسل للمستشار بهاء المري ويشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة.



ياسمينا العبد من ساعته وتاريخه