شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد تعلن وفاة الممثل فتحى الهداوى عن عمر 63 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الممثلة عائشة بن أحمد، عن وفاة الممثل فتحي الهداوي، حيث نشرت بوست عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت: "الله أكبر، الله أكبر، ربي يرحمك يا فتحي"، وسرعان ما تلقى البوست الكثير من التعليقات التي تدعى للمثل الذي رحل عن عالمنا بعمر يناهز 63 عاماً.

بوست عائشة بن أحمد

بدأت رحلة الراحل مع الفن من خلال المسرح، حيث قدّم العديد من الأدوار في مسرح مدرسته ابن شرف، قبل أن ينضمّ إلى مسرح الهواة. والتحق الهداوي بالمعهد العالي للفنون المسرحية في تونس ليتخرّج منه سنة 1986.

وقدّم الفقيد أدوارا ناجحة في الدراما التونسية والعربية والأوروبية، وفي رصيده 21 فيلما طويلا و3 أفلام قصيرة و32 عملا تليفزيونيا و6 مسرحيات وعملين إذاعيين. وإلى جانب التمثيل، ترأّس فتحي الهداوي مهرجان الحمامات الدولي من 2011 إلى 2014.

كما تحصّل الفقيد على العديد من الجوائز من بينها:

2000: أفضل ممثل مساعد في أيام قرطاج السينمائية عن دوره في فيلم الحب الحرام للمخرج نضال شطة.

2004: أفضل ممثل مساعد في أيام قرطاج السينمائية عن دوره في فيلم باب العرش للمخرج مختار العجيمي.

2013: جائزة أفضل ممثل وجائزة نجم رمضان في حفل جوائز رمضان (Romdhane Awards) في موزاييك إف إم.