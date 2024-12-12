شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق حفل مسلسل وصية جدو لأبطال ذوى الهمم مع بيومى فؤاد وليلى عز العرب والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت منذ قليل احتفالية افتتاح مسلسل "وصية جدو" الذى دشنته مبادرة مشروع حلم، وهو ثانى مسلسل لها يدمج ذوى الهمم مع نجوم الدراما بعد مسلسل القضية 404 الذى انتجته في عام 2022، وأقيم حفل تدشين العمل الذى يناقش قضايا ذوى الهمم بشكل درامى كوميدى في إحدى مسارح المدارس الدولية بمنطقة القطامية.

وتوافد عدد من الفنانين أبرزهم الفنانين بيومى فؤاد، وليلى عز العرب ورانيا يوسف، ونورهان، وياسر الزنكلونى، وصفاء جلال، الذين أشادوا بمواهب أبطال ذوى الهمم وبمشاركتهم فى الأعمال الفنية.

المسلسل بطولة مشتركة بين الفنانين بيومي فؤاد، وليلى عز العرب، ياسر عزت، وحمزة العلي، وعزت الزكلوني، بجانب عدد كبير من الفنانين الشباب والموهوبين من أبطال ذوي الهمم، وقصة وإخراج محمد الانصاري، سيناريو سندس عادل وبلال الشاعر ومحمد عمروسي .

بدأت الاحتفالية بتصوير نجوم العمل من ذوى الهمم على السجادة الحمراء وفقرة استعراضية وعمل مسرحى وعرض برومو المسلسل.



افتتاح مسلسل وصية جدو (1)



افتتاح مسلسل وصية جدو (2)



افتتاح مسلسل وصية جدو (3)



افتتاح مسلسل وصية جدو (4)



افتتاح مسلسل وصية جدو (5)



افتتاح مسلسل وصية جدو (6)



افتتاح مسلسل وصية جدو (7)



افتتاح مسلسل وصية جدو (8)



افتتاح مسلسل وصية جدو (9)



افتتاح مسلسل وصية جدو (10)



حفل مسلسل وصية جدو (1)



حفل مسلسل وصية جدو (2)



حفل مسلسل وصية جدو (3)



حفل مسلسل وصية جدو (4)



حفل مسلسل وصية جدو (5)



حفل مسلسل وصية جدو (6)



حفل مسلسل وصية جدو (7)