شيماء سيف تعبر عن سعادتها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - تألقت الفنانة شيماء سيف على ريد كاربت حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة المقامة حالياً في مدينة جدة التاريخية، والتي انطلقت فعالياته يوم الخميس الماضي 5 ديسمبر الجاري.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: ثناء المحمد.

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعده للنشر: مي علي شيماء سيف تشيد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي التقطت كاميرا "الخليج 365" بـ شيماء سيف في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي، والتي أشادت وعبرت عن سعادتها بالمهرجان وبتنظيمه والأجواء المميزة التي تشهدها منطقة جدة التاريخية، حيث قالت: "سعيدة جدًا بالمهرجان، ويارب دايما في تقدم وازدهار، وكل عام المهرجان يتقدم ويتطور أكثر".



يمكنكم متابعة من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي: نور الخضراء تتحدث لـ الخليج 365 عن فيلم صيفي حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024 ومن أبرز حضور حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، الفنان غسان مسعود، الفنانة صبا مبارك، المخرج العالمي سبايك لي، الفنانة التركية توبا بويوكستون، المخرج أبو بكر شوقي، الفنان جورج خباز، الفنانة ماجي بو غضن، الفنان معتصم النهار، الفنانة درة، الفنان والمؤلف راشد حمان، الفنانة فاليري أبو شقرة، الفنانة ماريا بحراوي، الفنان عبد الله السدحان، المخرج عبد العزيز المزيني.

كما حضر حفل الختام أيضاً الفنان أمير كرارة، الفنانة شيماء سيف، الفنانة شيرين رضا، الفنانة جميلة عوض، الفنانة ناهد السباعي، الفنان أحمد داش، الفنانة مي عمر، المخرج محمد سامي، الفنان سيد رجب، الفنان خالد أنور، الفنان أحمد حاتم، الفنانة ريم سامي، الفنانة مريم الخشت، الفنانة سمية الألفي، الفنان أحمد مجدي، فيصل الدوخي، الفنان عصام عمر، المخرجة والمنتجة هند الفهد، وغيرهم من الفنانين وصناع الأفلام.



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