من حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ماغي بو غضن تتحدث عن مسلسلها الرمضاني "بالدم"

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - حرصت الفنانة ماغي بوغصن على التواجد في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الرابعة، وعبرت عن سعادتها بالتواجد في المهرجان وبالمملكة العربية السعودية لأنها تشعر بالمحبة التي تغمرها فور وصولها للبلد.

أكدت ماغي أنها تشعر براحة كبير فور وصولها للسعودية وذلك لأنها تشعر براحة كبيرة، وتشعر بأنها في بلادها ووسط أهلها، ولذلك فهي حريصة دائماً على حضور فعاليات المهرجان في كافة الدورات الماضية.

ماغي بو غصن في رمضان 2025

أبرز حضور حفل الختام

كشفت ماغي بوغصن أنها تستعد للمشاركة في موسم رمضان المقبل من خلال، وهو من تأليف نادين جابر وإخراج فيليب أسمر، ويضم العمل عدد كبير من النجوم اللبنانين، وعن قصة العمل أكدتأن العمل به الكثير من الأسرار، والسر الأساسي في العمل سينكشف منذ الحلقة الأولى.الجدير بالذكر أن حفل ختامشهد حضور كبير لنجوم الفن لعل أبرزهم الفنان غسان مسعود، الفنانة صبا مبارك، المخرج العالمي سبايك لي، الفنانة التركية توبا بويوكستون، المخرج أبو بكر شوقي، الفنان جورج خباز، الفنانة ماجي بو غضن، الفنان معتصم النهار، الفنانة درة، الفنان والمؤلف راشد حمان، الفنانة فاليري أبو شقرة، الفنانة ماريا بحراوي، الفنان عبد الله السدحان، المخرج عبد العزيز المزيني.

ويُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع هذا العام شعار "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

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