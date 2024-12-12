جوائز سوق البحر الأحمر السينمائي 2024: الفيلم السعودي دوري ميمي لفاطمة البنوي يحصد على هذه الجائزة

فيلم "دوري ميمي"

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آخر أفلام فاطمة البنوي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 08:53 مساءً - فاز مشروع الفيلم السعودي "دوري ميمي" للمخرجة، بجائزة MAD Solutions والتي تواصل دعمها للسينما العربية للسنة الرابعة على التوالي من خلال تقديم جائزتها السنوية فيضمن الدورة الرابعة من، و تتمثل الجائزة في تقديم خدمات الترويج والتوزيع في العالم العربي لفيلم روائي طويل بقيمة 50 آلاف دولار أميركي، وستتولى شركة MAD Distribution ، مهام التوزيع والمبيعات في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في جميع أنحاء العالم.يدور فيلم دوري ميمي حول مريم، فتاة تبلغ من العمر عشر سنوات تتعرض للتنمر في مدرستها الجديدة وتلجأ إلى الأستاذة لمياء، معلمة القرآن الكريم التي تتبناها وتكتشف موهبتها الموسيقية، وبينما تتنامى أحلام مريم، تواجه الأستاذة لمياء وطأة الوعود التي قطعتها في الماضي والتي تنذر بتغيير كل شيء. الفيلم من تأليف وإخراج فاطمة البنوي ومن إنتاج جواهر العامري.يُذكر أن آخر أعمالالسينمائية هو فيلم "بسمة" الذي كتبته وأخرجته أيضاً، ويتناول العمل قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة، تصطدم بسمة بواقع مرير لأب يعاني من مرض عقلي وعلاقات عائلية مضطربة، تضطرها إلى السعي وحيدة في رحلة البحث عن طريقة تعيد من خلالها حياتها وحياة أسرتها إلى سابق عهدها.

وشاركت أيضاً النجمة فاطمة البنوي في فيلم "أحلام العصر" الذي عُرض مؤخراً، بطولة صهيب قدس، حكيم جمعة، إسماعيل الحسن، محمد بخش، براء عالم، وآخرين، وهو من إخراج فارس قدس، وتأليف الأخوين قدس وعمر البحري، كما تشارك الفنانة فاطمة البنوي أيضاً في إنتاج الفيلم كمنتج معاون مع الأخوين قدس فارس وصهيب قدس، وتدور الأحداث عن نجم كرة قدم متقاعد، سيئ السمعة ومضطهد إعلامياً، يتعاون مع ابنته في فرصة للانتقام على بوابة التواصل الاجتماعي، وكلما غاصا في حلم الشهرة والنجومية، زادت مشاركتهما.

كما كانت لها مشاركة سابقة في فيلم "العميل صفر"، حيث خاضت من خلاله أولى تجاربها في عالم السينما بمصر، إذ استحوذت البنوي على كمّ كبير من الإشادات بعد تقمصها لشخصية "لي لي" بطريقة لفتت انتباه الجمهور. وبالرغم من أن الفيلم أحداثه تدور في إطار كوميدي، إلا أنها حافظت على الجانب التراجيدي للشخصية بطريقة مقنعة، خاصة بعد حادث خطف والدتها، والتي قامت بدورها الفنانة فيدرا.

وضم فيلم "العميل صفر"، عدداً من النجوم، منهم أكرم حسني، بيومي فؤاد، منذر رياحنة، والعمل من إخراج كريم العدل، ومن تأليف وائل عبد الله.

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