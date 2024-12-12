شكرا لقرائتكم خبر عن بدون كيفن.. أبطال فيلم Home Alone يجتمعون مجددا في صور جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع أفراد عائلة ماكاليستر من فيلم "Home Alone" لأول مرة منذ أكثر من 30 عامًا، ولكن دون ظهور بطل العمل النجم العالمى ماكولي كولكين أو كيفن، وظهر كل من كريستين مينتر، 59 عامًا، ومايكل سي مارونا، 47 عامًا، وديفين راتراي، 47 عامًا، وأنجيلا جوثالز، 47 عامًا، وجيديديا كوهين، 48 عامًا، الذين لعبوا جميعًا دور أشقاء أو أبناء عمومة كولكين في الفيلم المحبوب لعام 1990، بـ لافاييت، نيوجيرسي.



أبطال فيلم Home Alone



أبطال Home Alone

وذلك بالتزامن مع اقتراب الاحتفال بليلة رأس السنة، وقبل استقبال عام جديد يتذكر الجميع من عشاق السينما أحد أيقونات السينما العالمية والممثلة في فيلم Home alone، والذى أصبح بمثابة أحد علامات الكريسماس ما يجعل تصدره التريند بداية كل عام أمراً طبيعياً، للجماهيرية العريضة الذى يتمتع بها وتزيد منذ إنتاجه عام 1990 من بطولة الطفل ماكولي كولكين الذى لم يزد وقتها على 10 أعوام فقط.

ربما لا يعلم كثيرون أن الفيلم لم تتجاوز ميزانيته 18 مليون دولار فقط، إلا أن ايراداته وصلت إلى نصف مليار دولار حول العالم.

من بين الأرقام الكبيرة الذى حققها الفيلم أعلى إيراد حققه فى السوق الأجنبية خارج الولايات المتحدة كان 35 مليون دولار أمريكى فى اليابان.

نجم الفيلم خفت بريقه بصورة كبيرة رغم النجاح الكبير فى البداية، إلا أن العام الجارى شهد عودته للساحة من جديد بعدما احتفل الممثل ماكولي كولكين بوضع نجمة تحمل اسمه داخل ممشى في هوليود مؤخرًا، وذلك بعد 33 عامًا على عرض فيلمه الذى يعتبر أهم فيلم بتاريخ السينما العالمية يتم مشاهدته ليلة رأس السنة، بعدما صار بمثابة علامة مرتبطة باحتفالات الكريسماس.