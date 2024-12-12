شكرا لقرائتكم خبر عن فيولا ديفيس الحاصلة على الأوسكار: أنا شخصية خجولة عكس ما يظهر على الشاشة والان مع تفاصيل الخبر

عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة المقامة حاليا في جدة، جلسة حوارية للممثلة الحاصلة على الأوسكار فيولا ديفيس، وأدارت الجلسة كارمن توماس مبرمجة السينما الأفريقية في المهرجان.

وقالت فيولا ديفيس في حديثها خلال الجلسة، "أنا امرأة خجولة جدا على عكس ما أظهر به على الشاشة"، وأشارت فيولا ديفيس إلى أنه في عالم التمثيل أحيانا يجب على الممثل التخلي عن كل ما تعمله في الجامعة وأن يكون ما يجب أن يكون على الشاشة حتى ولو عكس طبيعته، مؤكدة أن هناك الكثير من الارتجال ويجب على الممثل أن يقبل ما يقوم به الممثل الذي يلعب الدور أمامك، لأنه قد يوجهك لمسار لم تكن قد خططت له، مؤكده أنها مؤمنة بالمقولة التي تقول أن أصعب لحظة على الممثل هى عندما يستيقظ أو يستفيق من دور معين قدمه.

وأكملت فيولا ديفيس حديثها بأنها تحب الأفلام والمسلسلات أكثر من المسرح، وأن متعة الحياة هي أنها بلا سيناريو فلا تعرف ما هو القادم.

وعن فيلم Ma Rainey's Black Bottom والشخصية التي لعبتها وهى السيدة التي كانوا يصفوها بأنها قبيحة وأن مكياجها يذوب على بشرتها وتضع أسنان ذهبية، قالت فيولا إنها عندما حضرت للدور تذكرت امرأة كانت قابلتها في الكنيسة كانت تضع مكياج أبيض وروج أبيض ووقتها اعجبت بها جدا واستلهمت منها الكثير في تقديم الشخصية، وأنها شعرت بأن العمل هو تكريم للشخصية.

أما عن مسلسل كيف تفلت من الجريمة، قالت فيولا ديفيس، "لا أصدق أنني ساقول هذا ولكن أشعر بالفخر لتقديم المسلسل لأنني لست شجاعة ولكن في هذا العمل اتخذت قرارات جريئة وتتسم بالشجاعة وخسرت الكثير من وزني وأنا في عمر الـ50، وكان صعب على أن أخسر وزن ولم اكن قادرة على متابعة حمية غذائية".

بدأت ديفيس مشوارها الفني منذ عام 1996، وشاركت منذ بدايتها في 95 عمل تنوع بين السينما والتليفزيون، وتمكنت من لفت الأنظار لها بشكل كبير بسبب تمكنها وإختلافها عن غيرها.

وفى خلال مشوارها ترشحت فيولا ديفيس لـ 232 جائزة، واستطاعت الفوز بـ 119 منها، وجائزة أوسكار.

كما حصلت فيولا ديفيس على جائزة Grammy Award لأفضل كتاب صوتي عن مذكراتها Finding Me، لتكون بذلك هي واحدة من الفنانات المعاصرات القلائل ممن نلن ما يعرف بـEGOT، وهو اختصار للجوائز التي يحصل عليها الفنان وتضم اختصار لجوائز Emmy وGrammy وOscar وTony، وهو ما حصلت عليهم فيولا بالفعل.



فيولا ديفيس