شكرا لقرائتكم خبر عن جيري تيرنر: انفصلت بعد 3 أشهر من زواجى من تيريزا نيست بسبب سرطان الدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جيري تيرنر، الذي شارك في بطولة الموسم الأول من برنامج "The Golden Bachelor" على قناة ABC، أنه تم تشخيص إصابته بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

تم تشخيص إصابة تيرنر، البالغ من العمر 72 عامًا، بمرض Waldenström macroglobulinemia، وهو نوع من سرطان الدم، وكشف تيرنر مع موقع People عن هذا الأمر وعن انفصاله عن تيريزا نيست، التي كانت الفائزة بموسمه من البرنامج الفرعي "Bachelor" المخصص لكبار السن.

حيث تزوج الاثنان في بث تلفزيوني مباشر في يناير الماضى، ثم انفصلا بعد ثلاثة أشهر.

صرح تيرنر لمجلة People: "بينما كنت أنا وتيريزا نحاول جاهدين العثور على أسلوب حياتنا والمكان الذي سنعيش فيه وكيف سنجعل حياتنا ناجحة، تم تشخيصي للأسف بالسرطان"، وجاء التشخيص بعد أن زار جراح العظام لعلاج إصابة في الكتف.

وتابع تيرنر قائلا:" ذهبت إلى جراح العظام الذى أكد لى قائلا:" لا يمكننا فعل الكثير من أجل كتفك، ولكن هناك بعض العلامات الدموية غير العادية هنا"، وبالتالي تم ارسال حالتى لـ طبيب أورام، والآن أعمل مع مجموعة أمراض الدم والأورام في أحدى المستشفيات، ولكن لسوء الحظ، لا يوجد علاج له، لذا فإن هذا يثقل من كل قرار أتخذه، وكان الأمر وكأن 10 أطنان من الخرسانة سقطت علي، ولم أرغب في الاعتراف بذلك".

شارك تيرنر الأخبار مع نيست في فبراير، وأصبح تشخيصه أكثر دقة في مارس الماضى، ووأضافت تيرنر، عن علاقتهما في برنامج "Golden Bachelor"، "كانت تلك الفترة الساحرة والمليئة بالنجوم والعاصفة ذكرى عزيزة، لقد كان الأمر رائعًا وتمنيت أن تكون النهاية مختلفة، وأن نجد طريقنا، وأن نجد حلولاً للمشكلة".



جيري تيرنر وطليقته