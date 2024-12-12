فن ومشاهير

أنجلينا جولي تعترف "لم يأخذني أحد على محمل الجد كممثلة".. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : شيماء عبد المنعم

الخميس، 12 ديسمبر 2024 12:20 م

إنها واحدة من أشهر الممثلات في العالم، وحصلت على العديد من الجوائز لكن رغم ذلك تقول أنجلينا جولي، 49 عاما، إنها تشعر أنها لم تؤخذ على محمل الجد في مسيرتها التمثيلية.

She's one of the most famous actresses in the world, winning multiple accolades for her work, but Angelina Jolie says she feels she has never been taken seriously in her acting career

وفي حديثها عن فيلمها الجديد، الذي تلعب فيه دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس، قالت أنجلينا لراديو تايمز: "لقد كان تحديًا لي كفنانة، تريدون القيام بشيء تخافون منه، ولستم متأكدين من قدرتكم على القيام به.. لقد شاهدت المقابلات القديمة التي أجرتها كالاس وأمضينا ساعات في التحدث عن حرفتها..لقد تم أخذي منذ ذلك الحين على محمل الجد".

Speaking about her new film, where she stars as opera singer Maria Callas, Angelina told the Radio Times: ¿It was a challenge'

وأضافت جولي "لم أسمح لنفسي بالاستمتاع فقط بكوني فنانة، لأن الأمور أصبحت تتعلق بالمشاهير أو الأعمال، إنها هدية أن يُسمح لي بأن أعيش حياة كفنان، وقد ساعدني هذا الدور في إعادة اكتشاف الفن وكوني فنانًا أنا أعيد اكتشاف ذلك من خلال ماريا".

وقالت أنجلينا إنها أمضت أشهرفي تعلم غناء الأوبرا لتلعب دور ماريا كالاس، وفي الفيلم اختلط صوتها بصوت كالاس.

She added: 'I watched Callas¿s really old interviews and they spent hours talking to her about her craft. Nobody¿s ever done that for me. She was taken seriously. I haven¿t allowed myself to just enjoy [being an artist], because things become about celebrity or business'

وتم ترشيح جولي لجائزة جولدن جلوب عن دورها في دور ماريا، وفي حديثها عن التدريب، قالت: "لا يمكنك حقًا تزييف الأوبرا... يجب أن يكون مثل شيء كامل، فالأوبرا يجب ان تغنيها بصوت عالٍ. لقد مررت بلحظات خرج فيها الجميع من المنزل، حينها كنت أتحدث بصوت عالٍ...لم أكن متأكدًا من أنني مستعد لزيارة هذا المستوى من الحقيقة والألم. أستطيع أن أرى حب (ماريا) لعملها، ولكن أستطيع أن أرى أيضًا أنه كان هناك مستوى من الضغط والألم"، وأضافت أنها وجدت غناء الأوبرا شكلاً من أشكال العلاج.

وتابعت جولي: " أود أن أوصي به لأي شخص عندما يمر الناس بأشياء في حياتهم، فإنها تخزن في أجسادهم. يدخل إلى معدتك ويتغير وضعك - ولكن لكي تغني الأوبرا عليك فتح كل تلك الأجزاء...لقد أصبحت عاطفية للغاية ".

لعبت أنجلينا دور البطولة في أفلام مثل Maleficent وMr & Mrs Smith، وفي الشهر الماضي تم الكشف عن أن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ستلعب دور البطولة في فيلم Stitches الذي تدور أحداثه في عالم الموضة الراقية في أوروبا.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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