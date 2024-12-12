شكرا لقرائتكم خبر عن أنجلينا جولي تعترف "لم يأخذني أحد على محمل الجد كممثلة".. صور والان مع تفاصيل الخبر

إنها واحدة من أشهر الممثلات في العالم، وحصلت على العديد من الجوائز لكن رغم ذلك تقول أنجلينا جولي، 49 عاما، إنها تشعر أنها لم تؤخذ على محمل الجد في مسيرتها التمثيلية.

وفي حديثها عن فيلمها الجديد، الذي تلعب فيه دور مغنية الأوبرا ماريا كالاس، قالت أنجلينا لراديو تايمز: "لقد كان تحديًا لي كفنانة، تريدون القيام بشيء تخافون منه، ولستم متأكدين من قدرتكم على القيام به.. لقد شاهدت المقابلات القديمة التي أجرتها كالاس وأمضينا ساعات في التحدث عن حرفتها..لقد تم أخذي منذ ذلك الحين على محمل الجد".

وأضافت جولي "لم أسمح لنفسي بالاستمتاع فقط بكوني فنانة، لأن الأمور أصبحت تتعلق بالمشاهير أو الأعمال، إنها هدية أن يُسمح لي بأن أعيش حياة كفنان، وقد ساعدني هذا الدور في إعادة اكتشاف الفن وكوني فنانًا أنا أعيد اكتشاف ذلك من خلال ماريا".

وقالت أنجلينا إنها أمضت أشهرفي تعلم غناء الأوبرا لتلعب دور ماريا كالاس، وفي الفيلم اختلط صوتها بصوت كالاس.

وتم ترشيح جولي لجائزة جولدن جلوب عن دورها في دور ماريا، وفي حديثها عن التدريب، قالت: "لا يمكنك حقًا تزييف الأوبرا... يجب أن يكون مثل شيء كامل، فالأوبرا يجب ان تغنيها بصوت عالٍ. لقد مررت بلحظات خرج فيها الجميع من المنزل، حينها كنت أتحدث بصوت عالٍ...لم أكن متأكدًا من أنني مستعد لزيارة هذا المستوى من الحقيقة والألم. أستطيع أن أرى حب (ماريا) لعملها، ولكن أستطيع أن أرى أيضًا أنه كان هناك مستوى من الضغط والألم"، وأضافت أنها وجدت غناء الأوبرا شكلاً من أشكال العلاج.

وتابعت جولي: " أود أن أوصي به لأي شخص عندما يمر الناس بأشياء في حياتهم، فإنها تخزن في أجسادهم. يدخل إلى معدتك ويتغير وضعك - ولكن لكي تغني الأوبرا عليك فتح كل تلك الأجزاء...لقد أصبحت عاطفية للغاية ".

لعبت أنجلينا دور البطولة في أفلام مثل Maleficent وMr & Mrs Smith، وفي الشهر الماضي تم الكشف عن أن الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ستلعب دور البطولة في فيلم Stitches الذي تدور أحداثه في عالم الموضة الراقية في أوروبا.