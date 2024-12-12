شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة.. الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه تناقش الابتزاز الإلكتروني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض قناة dmc اليوم الخميس الحلقة الـ 3 من مسلسل ساعته وتاريخه في تمام الساعة العاشرة مساء، والتي تتناول قضية "الابتزاز الإلكتروني"، من خلال قصة فتاة تتعرض للابتزاز من قبل شاب بصورها، وبعد تأثرها النفسي الشديد تقوم بالنهاية بالانتحار.

وكانت الحلقة الثانية من العمل سلطت الضوء على العنف الأسرى، وتحديداً من الزوجة للزوج، والتي تؤدى فى النهاية إلى مأساة، حيث ظهر أحمد أمين بشخصية حمو وأسرته المكونة من ابنته سهام وابنه، وكذلك حماته التي تعيش معه وتجسد دورها لبنى ونس، وتكشف الأحداث في البداية أن زوجة حمو اختفت في ظروف غامضة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC، ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التى أسدل الستار عليها منذ أيام.

مسلسل ساعته وتاريخه، يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت والرؤية الفنية للمخرج عمرو سلامة، ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.