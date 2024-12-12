ابتزاز ابنة شيرين عبد الوهاب: تفاصيل صادمة تهز الرأي العام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد ومثير في قضية ابتزاز هنا ابنة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب على مواقع التواصل الاجتماعي، تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم (الخميس)، أولى جلسات محاكمة المتهم.

كانت النيابة العامة المصرية قد كشفت تفاصيل التحقيق في القضية. حيث أكدت أن الطفلة “هنا محمد مصطفى”، تعرضت لتهديدات عبر حساب مجهول على تطبيق “تيك توك” من قبل شاب يدعى “شريف. خ. ال. م”، 19 عامًا، من مدينة المنصورة.

أوضح التحقيق في المحضر رقم 208 لسنة 2025 جنح اقتصادية، أن المتهم تمكن من الحصول على صور وفيديوهات خاصة بالطفلة هنا، وهددها بنشرها عبر الإنترنت إذا لم تستجب لمطالبه المالية. وطلب المتهم من الطفلة مبلغ 1000 جنيه لعدم نشر الصور والفيديوهات، إلا أن الطفلة كانت في حالة من الرعب ولم تتجاوب معه، خوفًا من نشر المواد الخاصة.

من ناحيته أكد الموزع الموسيقي محمد مصطفى، والد “هنا” أن ابنته كانت تعاني من حالة نفسية سيئة جراء هذه التهديدات المستمرة. وأضاف أنه علم بالحادثة من خلال المدرسة التي تدرس فيها ابنته، حيث اُسْتُدْعِي من قبل الإخصائية الاجتماعية التي أخبرته بما حدث. وقد أوضح والد الطفلة أن نجلته فكرت في إنهاء حياتها بسبب الخوف من هذه التهديدات.

أضاف أنه لن يتنازل عن القضية التي رفعها ضد المتهم بتهديد وابتزاز ابنته، والتي تنظرها المحكمة اليوم (الخميس).