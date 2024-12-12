بيونسيه تنهار بسبب اتهام زوجها باغتصاب طفلة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد اتهام زوجها مغني الراب الشهير جاي زي رسمياً باغتصاب فتاة تبلغ من العمر 13 عاماً، تعيش النجمة العالمية بيونسيه حالة من الانهيار والحرج الشديدين.

ووسط هذه الحالة النفسية السيئة التي تمر بها مغنية فرقة Cowboy Carter، البالغة من العمر 43 عامًا، نفى زي المزاعم واصفًا إياها بـ”الشنيعة”، مشددًا على أن الضحية لا بد أن تقدم شكوى جنائية في حال كانت مزاعمها حقيقية.

كما أكد أنه سيواجه المحامي المسؤول عن الدعوى، مُشيرًا إلى أنه يستغل الضحايا لمصالحه الشخصية.

وبيَّن جاي زي في بيان أن أكثر ما يحزنه في هذا الموقف هو ما ستعانيه عائلته وأطفاله من زوجته بيونسيه وابنته بلو آيفي (12 عامًا)، والتوأم رومي وسير (7 أعوام).

وأما المغنية الأميركية التي يعشقها الملايين حول العالم، فلا تتوقف عن البكاء

كما ألغت مقابلة للترويج لفيلم Mufasa: The Lion King، الذي تشارك فيه مع ابنتها بلو آيفي 12 عاما، كانت مقررة يوم 24 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، وفق ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

وانتقل زوجها للعيش في مكان آخر حتى يتمكن من العمل على قضيته من دون أن يؤثر وجوده على أولاده.

أتى ذلك، بعدما ذكر اسم جاي زي في دعوى مدنية أعاد رفعها المحامي توني بوزبي، المقيم في تكساس، حيث زعمت الضحية في دعواها أن النجم العالمي وصديقه شون ديدي كومبز اغتصباها في حفلة منزلية في نيويورك، في 7 أيلول (سبتمبر) 2000، حين كانت تبلغ الـ 13 من عمرها.