فن ومشاهير

سيلينا غوميز تعلن خطوبتها: “الأبد يبدأ الآن”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت سيلينا غوميز عبر حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، خطوبتها إلى حبيبها بيني بلانكو أمس (الأربعاء)، من خلال نشر صورة مقربة لخاتم خطوبتها وصورة لها مع الأخير، أثناء احتفالهما وسط ضحكات وعناق.

وعلّّقت المغنية والممثلة ورائدة الأعمال البالغة من العمر 32 عاماً على المنشور بقولها: “الأبد يبدأ الآن”، فعلّق المنتج الموسيقي بلانكو (36 عاماً) بجملة دلّت على استعجاله للزواج: “مهلاً، هذه زوجتي”.

ونشرت العروس أيضاً صورة شخصية في المرآة، حيث أظهرت خاتمها الجديد بشكل أكبر في قصص Instagram الخاصة بها.

وخلال ظهوره في أيار (مايو) في برنامج The Howard Stern Show، قال بلانكو ستيرن إنه يسعى للزواج من غوميز: “عندما أنظر إليها… أشعر دائمًا وكأنني لا أعرف عالمًا يمكن أن يكون أفضل من هذا”.

وتجدر الإشارة إلى أن النجمة الأميركية وبلانكو التقيا عام 2019 خلال تعاونهما في أغنية I Can’t Get Enough مع تايني وجيه بالفين قبل أن يبدآ في المواعدة في حزيران (يونيو) 2023.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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