عمرو دياب يستأنف حكم تغريمه في قضية صفع الشاب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد لأزمة الشاب المصفوع من الفنان عمرو دياب، والتي صدر فيها حكم بتغريم الأخير 200 جنيه وعشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، تقدم الهضبة باستئناف على الحكم، حيث أعلنت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تحديد جلسة 12 شباط (فبراير) 2025 لنظر الاستئناف.

كان أشرف عبد العزيز، محامي عمرو دياب قد تقدّم باستئناف ضد الحكم، مطالبًا بإلغاء الغرامة المالية ودفع تعويض مالي قدره 10 آلاف جنيه لصالح الشاب المتضرر.

القضية بدأت عندما أحالت النيابة العامة الفنان عمرو دياب الى محكمة الجنح بتهمة صفع الشاب سعد أسامة خلال حفلة أقيمت في أحد الفنادق. وبحسب ما ورد في التحقيقات، التقط الشاب صورة مع الفنان، حيث اتهمه دياب بأنه تعرض له بالاستفزاز والمضايقة، ما دفعه الى رد فعل مفاجئ بصفعه أمام الحضور.

وأكد الشاب المصفوع في تحقيقات النيابة أن عمرو دياب صفعه على وجهه، متهمًا إياه بنهره أمام الجمهور بطريقة مهينة. بينما نفى دياب هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الشاب هو من بدأ بالاعتداء عليه بشكل مستفز خلال الحفل، مما دفعه للتصرف على هذا النحو.