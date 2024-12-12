آسر ياسين يكشف تفاصيل مثيرة عن “موعد مع الماضي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “ET بالعربي”، كشف الفنان آسر ياسين تفاصيل مثيرة وساخنة عن شخصيته في مسلسله الجديد “موعد مع الماضي”، حيث يجسد دور “يحيى”.

قال آسر خلال اللقاء: “المسلسل يتيح لك أن تضع نفسك مكان البطل وتفكر في خياراته، وتطرح السؤال: “إذا كنت مكانه، هل كنت سأختار هذا أم ذاك؟”.

تابع: “مع كل حلقة، ستشعر بأن هناك شخصًا مختلفًا قام بجريمة القتل، وحتى الحلقة الأخيرة ستظل تتساءل “من هو؟”، ولن تعرف الإجابة إلا في النهاية”.

عن ردود الأفعال، قال: “أنا سعيد بتفاعل الجمهور، والمسلسل أصبح ترند حاليًا قبل عرضه، وأول مشهد قتل في الحلقة سيثير الجدل لأنه مشهد قوي ومؤثر جدًا، كما أنه يكشف الكثير عن شخصية “يحيى” التي أقدمها، هذا المشهد يوضح ما مر به “يحيى” في السجن، وما عاناه من ظلم وخيانة، وسوف يوضح للجمهور التحول الكبير الذي طرأ على شخصيته، وأنا كممثل أحب هذا المشهد لأنه يحمل تأثيرًا كبيرًا”.

أضاف آسر: “يعد مشهد القتل من أصعب المشاهد التي قمت بتصويرها في المسلسل، بالإضافة الى مشاهد الأكشن، حيث تم تصوير العديد منها في فصل الشتاء، وبعضها كان في المياه وسط الأجواء الباردة، رغم ذلك، كنت سعيدًا لأنني قدمت شيئًا أحب القيام به، وفي النهاية كانت النتيجة مرضية للغاية”.

وعن تعاونه مع الفنانة ركين سعد قال: “ركين أخت عزيزة وأنا بحبها جدًا وبحب موهبتها وأعتبرها أختي الصغيرة ومتحمس جدا ليها ولمستقبلها وأنا سعيد جدًا لأننا عملنا معًا، لأننا كنا نتمنى ذلك”.