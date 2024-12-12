محمد رمضان يردّ على جدل صوره مع شيرين رضا: “دي حبيبتي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تسببت الصور التي نشرها الفنان محمد رمضان على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” وظهر فيها مع الفنانة شيرين رضا بإحدى الحفلات الخاصة، في إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حول طبيعة الصور وما إذا كانت ترويجاً لعمل فني أم لا.

وفي تعليقه الأول على ذلك الجدل، قال رمضان: “دي حبيبتي ومن أجمل وأطيب النساء.. فنانة كبيرة وموهوبة، وأتمنى يكون فيه عمل فني يجمعنا خلال الفترة المقبلة”.

كان محمد رمضان قد كشف خلال تصريحات إعلامية على هامش حضوره إحدى الندوات، عن أسباب ميله لتقديم الأعمال الشعبية، حيث أكد أنه ينشغل دائماً بقضايا المواطن الذي يعاني من ظروف اقتصادية صعبة، ما يجعله يفتقد الأمان وخسارة مصدر رزقه.

وقال رمضان: “بيشغلني دائماً المواطن اللي ظروفه الاقتصادية بتنحدر وبيفقد الأمان ومصدر رزقه وناس من عيلته”. وتابع: “أنا دائماً مع الأشخاص اللي لا ناقة لهم ولا جمل وببقى مهموم وعايز أتكلم عنهم”.