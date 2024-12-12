أحمد حلمي يكشف أسلوبه في نقد أعمال منى زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقاء له مع برنامج سينماتك”، المذاع عبر قناة SBC السعودية، كشف الفنان أحمد حلمي عن طريقته في توجيه انتقادات الى زوجته منى زكي في الأعمال التي تقدمها سواء بالسينما أو التليفزيون.

قال حلمي: “أنا ناقد بس مش أوي، الطريقة والأسلوب مهم لأن الواحد لما بيبقى عامل حاجة في ناس منتظر منهم النقد وفي ناس منتظر منهم الطبطبة بس الأمانة تقتضي أن أنقد بطبطة، لما بنقد بيبقى بروح الزوج والحبيب مش الممثل صاحب الخبرات بحاول أفصل أنا مشاهد مش أكتر من كده”.

كان حلمي قد احتفل في أكثر من منشور على “إنستغرام” خلال الأيام الماضية بتكريم زوجته الفنانة منى زكي في “مهرجان البحر الأحمر السينمائي” في دورته الرابعة، والمُقام حالياً في جدّة بالمملكة العربية السعودية، بحصولها على جائزة “اليسر الفخرية” من المهرجان… حيث نشر عبر حسابه الخاص في “إنستغرام” صورة جمعته مع منى خلال المهرجان ووضع في خلفيتها أغنية الفنان محمد منير “لما النسيم” ليهنئها بالتكريم قائلًا: “مبروك التكريم يا ملكة حياتي”.

كما علّق على تكريم زوجته في لقاء مع برنامج “سينماتك”، قائلاً: “بقول لها مبروك ألف مبروك، يا رب يبقى مزيد من التكريمات إن شاء الله. أكيد مبسوط والله كإني أنا اللي بتكرّم النهاردة”.