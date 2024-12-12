هكذا احتفل أحمد العوضي بيوم ميلاده الـ 38 

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 12 ديسمبر 2024 11:54 صباحاً - يحتفل اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر الفنان أحمد العوضي بيوم ميلاده وسط مجموعة كبيرة من أعماله الفنية المتنوعة ما بين السينما والدراما.
وحرص "العوضي" على الاحتفال مع متابعيه ومحبيه بهذا اليوم، من خلال صورة نشرها عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" ظهر من خلالها وهو بداخل صالة للإلعاب الرياضية " الجيم"، وعلق بالقول "غدا 12/12 بأذن الله أكمل عامي الـ 38 ، كان عام مليئاً بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا ، الحمد لله على ماهو فات ونحمده على ماهو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود".
إذ ينتمي مسلسل "العوضي" إلى تيمة الأعمال الشعبية حيث يجسد شخصية شاب من محافظة المنيا بمصر ترك قريته وسافر إلى القاهرة واستقر فيها، إلا أن ماضيه في الصعيد سيظل يطارده خلال الأحداث.
"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان الذي تعاون مع أحمد العوضي مسلسل "حق عرب" في موسم رمضان الماضي 2024. في حين يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام، ويشارك في البطولة بجانب أحمد العوضي كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "فهد البطل" كان يحمل منذ بداية الإعلان عنه اسم "الملك"، ولكن تم تغييره بسبب وجود أكثر من عمل آخر يحمل الاسم نفسه.
يمكنكم قراءة ... مؤلف مسلسل فهد البطل يبحث عن أطفال تشبه أحمد العوضي وميرنا نور الدين
بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده من جديد.
العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، ويشارك به عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، زينة ، حسين فهمي، صلاح عبد الله ، محمود حافظ ، وآخرون.
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وحرص "العوضي" على الاحتفال مع متابعيه ومحبيه بهذا اليوم، من خلال صورة نشرها عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" ظهر من خلالها وهو بداخل صالة للإلعاب الرياضية " الجيم"، وعلق بالقول "غدا 12/12 بأذن الله أكمل عامي الـ 38 ، كان عام مليئاً بالنجاح والستر والصحة وفضل ربنا عليا ، الحمد لله على ماهو فات ونحمده على ماهو آت، كل سنة وأنا مع أخواتي الأبطال وبيني وبينهم كل الحب والود".
https://www.instagram.com/p/DDdAA4vMlBG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DDdAA4vMlBG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DDdAA4vMlBG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
أحمد العوضي حاضر في دارما رمضان 2025على جانب آخر، يواصل النجم أحمد العوضي ، التحضيرات لمسلسله الجديد "فهد البطل" الذي يخوض به موسم دراما رمضان 2025.
إذ ينتمي مسلسل "العوضي" إلى تيمة الأعمال الشعبية حيث يجسد شخصية شاب من محافظة المنيا بمصر ترك قريته وسافر إلى القاهرة واستقر فيها، إلا أن ماضيه في الصعيد سيظل يطارده خلال الأحداث.
"فهد البطل" من تأليف محمود حمدان الذي تعاون مع أحمد العوضي مسلسل "حق عرب" في موسم رمضان الماضي 2024. في حين يتولى الإخراج المخرج محمد عبد السلام، ويشارك في البطولة بجانب أحمد العوضي كل من: أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام، صفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، وعدد آخر من الفنانين.
وتجدر الإشارة إلى أن مسلسل "فهد البطل" كان يحمل منذ بداية الإعلان عنه اسم "الملك"، ولكن تم تغييره بسبب وجود أكثر من عمل آخر يحمل الاسم نفسه.
يمكنكم قراءة ... مؤلف مسلسل فهد البطل يبحث عن أطفال تشبه أحمد العوضي وميرنا نور الدين
مشاركة سينمائيةوكان آخر المشاركات الفنية للنجم أحمد العوضي، من خلال فيلم " الإسكندراني"، والذي قدم من خلاله شخصية "بكر الإسكندراني" الذي يمر
بالعديد من الصراعات مع والده وابن عمه وحبيبته؛ فيقرر السفر إلى الخارج بحثًا عن حياة جديدة، وحينما يعود بعد تحقيق ذاته تعود الصراعات فتطارده من جديد.
العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة، ويشارك به عدد من النجوم منهم، بيومي فؤاد، زينة ، حسين فهمي، صلاح عبد الله ، محمود حافظ ، وآخرون.
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وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».