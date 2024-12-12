شكرا لقرائتكم خبر عن سيلينا جوميز تعلن خطوبتها على بيني بلانكو بـ "الآن يبدأ الأبد".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نجمة الموسيقى والممثلة الأمريكية سيلينا جوميز خطوبتها على المنتج الموسيقي الأمريكي بيني بلانكو، وذلك من خلال حسابها على موقع الصور إنستجرام، حيث نشرت 4 صور، وعلقت عليهم قائلة: "الآن يبدأ الأبد".

وذلك بعد مرورعام تقريبًا على علاقة جوميز مع بلانكو.



سيلينا جوميز وبيني بلانكو



سيلينا جوميز وخاتم الخطوبة



سيلينا جوميز



خاتم خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو

وذلك بعدما علقت النجمة العالمية سيلينا جوميز على ترشيحها لـ جائزة أفضل ممثلة مساعدة في حفل جوائز جولدن جلوب، عن مشاركتها في فيلم Emilia Perez، قائلة: "أنا مندهشة وممتنة، وفخورة بترشيحى، ولا أستطيع الانتظار لمعرفة ما سيحدث".

وفى نفس السياق أكدت النجمة الشابة سيلينا جوميز لجمهورها أنه على الرغم من مسيرتها المهنية المزدهرة هذه الفترة في التمثيل إلا أن تواجودها الغنائى لن يختفى.

ووفقا لموقع The Hollywood Reporter، تطرقت جوميز التي تركز حاليًا على التمثيل من خلال أعمال مثل Emilia Perez وOnly Murders In The Building، إلى مسيرتها الموسيقية.

وفي حديثها عما تأمل في تحقيقه على المستوى المهني في المستقبل، ألمحت جوميز إلى التركيز بشكل أكبر على الجانب السينمائي والتليفزيوني.

وصرحت جوميز قائلة: "أعتقد أنني فعلت كل ما أردت فعله في الموسيقى، ولكن الأمر المثير أنني أشعر وكأنني لم أبدأ حتى فى السينما والتليفزيون، على الرغم من أننى أعلم أننى كنت جزءًا من بعض الأعمال الرائعة وأنا فخورة بها، ولكننى أريد أن أحكى القصص، ولهذا أنا متحمسة للعمل على مزيد من المشاركات سواء فى السينما أو التليفزيون".