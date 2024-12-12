شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024: الشاعر تامر حسين فى الصدارة بـ 50 أغنية.. أبرزها تعاونه مع الهضبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يأتي الشاعر تامر حسين في صدارة الشعراء الذين ساهمو عام 2024 في انعاش السوق الغنائى بكتابات تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر والعالم العربى، حيث قدم تامر حسين في هذا العام ما يقرب من 50 أغنية تعاون فيهم مع كبار النجوم.

حيث شارك مع النجم عمرو دياب في 6 أغانى من ألبوم "مكانك"، هما اغانى: مكانك، بيوحشنا، الكلام ليك إنت، ماتتعوضش حد، لوحدِنا، جديد ف جديد، كما تعاون مع النجم تامر حسنى في أغنية "موضوع رجوعنا".

بينما تعاون مع النجم محمد حماقى في ألبومه الأخير في أغانى: "واكله الجو، شاغل عيون الناس، ليلي طال، العُقد اللولي"، كما كان له نصيب الأسد في ألبوم النجم رامى صبرى الأخير حيث قدم له اغانى "ليك غلاوة عندى، النجومية، جامد كده كده، مابتحصليش كتير، كل سنه.

وتعاون الشاعر تامر حسين مع النجمة شيرين أيضا في عام 2024 حيث قدم معها اغانى "اللى يقابل حبيبى، حانِحتفل ، ومازال ع البال، قالك نِسيني كما تعاون في هذا العام مع كل من الفنانة مى فاروق والفنان هيثم شاكر بأغنية واحدة