شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السبكى: مسلسل "عقبال عندكم" لحسن الرداد وإيمى يبدأ تصويره بعد أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المنتج أحمد السبكى فى تصريح لليوم السابع أن مسلسل "عقبال عندكم " بطولة الفنان حسن الرداد والفنانة إيمى سمير غانم الذى يخوضان به منافسات رمضان 2025، سوف يبدأ تصويره يوم 20 ديسمبر الجارى، لافتا إلى أنه لا صحة لتأجيل تصوير المسلسل إلى 2026 ، وأن العمل الفنى فى حيز التنفيذ، كما أنه يجرى حاليا معاينة أماكن التصوير واختيار باقى فريق العمل.

وتعود إيمى سمير غانم إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب 5 سنوات وتحديدًا منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019، بينما تواجد حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "محارب" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، ناهد السباعى، محمود الليثي، محمود البزاوى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائيتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.