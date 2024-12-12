شكرا لقرائتكم خبر عن سارة الشامي بطلة أمام على ربيع فى الصفا الثانوية بنات وقصة حب تجمعهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الفنانة سارة الشامى دور البطولة النسائية أمام الفنان على ربيع في فيلمه الجديد الصفا الثانوية بنات المقرر انطلاق تصوير أول مشاهده الأسبوع المقبل، وخلال أحداث الفيلم تنشأ قصة حب بين سارة وعلى ربيع داخل مدرسة الصفا الثانوية بنات التي تدور فيها معظم الأحداث.

فيلم الصفا الثانوية بنات بطولة على ربيع، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامى وئام مجدي، إسماعيل فرغلى، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى، ومقرر طرحه فى دور العرض خلال العام المقبل 2025.

يذكر أن آخر أعمال على ربيع فى السينما، فيلم عالماشى الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى، وشارك فى بطولته كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

وشاركت سارة الشامى في رمضان الماضى خلال مسلسل "الحشاشين" مع النجم كريم عبد العزيز وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.