شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد 2024.. watch it تدعم المواهب الشابة في أولى خطواتهم التمثيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كانت watch it منذ إطلاقها تقدم أعمالاً أصلية تعرض حصريًا على شاشتها خلال أشهر العام المختلفة، ودائمًا ما كانت تعتمد على البطولات الشبابية من أجل إعطاء الفرصة للمواهب الشابة للانطلاق أكثر.

وراهنت منصة watch it على الشباب وكسبت الرهان بشكل كبير خصوصًا أن نجوم المسلسل من الشباب استطاعوا أن يخلقوا حاجة من النجاح جذبت النقاد والجمهور أيضًا وتصعيد النجوم الشابة على الساحة الفنية ودعمهم وفى كل عمل تقدمه المنصة منذ بداية الانطلاق في 2019 وقدمت مسلسل شديد الخطورة من بطولة أحمد العوضى وريم مصطفى ثم مسلسل إسعاف يونس من بطولة محمد أنور.



ومسلسل تحقيق الذى اعتمد على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال الساسبنس وشارك فى بطولته أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، وبعد ذلك مسلسل ريفو بجزئيه و الرهان على المطرب أمير عيد في التمثيل وتحقيق نجاحا كبيرا.



ثم مسلسل "اتزان" وقدمت المنصة العمل معتمدة على البطولة الجماعية الشبابية، حيث تراهن في أعمالها الأصلية على الشباب في بطولة هذه المسلسلات ومن بطولة ركين سعد، وصدقى صخر بعدما حققت التجربة مع البطولة الجماعية الشبابية نجاحاً ملحوظاً في "ريفو" الذى لاقى ردود أفعال إيجابية واشادات مع الجمهور وقت عرضه.

وبعد ذلك مسلسل بالطو وتصعيد الفنان عصام عمر لدول البطولة وتحقيق المسلسل نجاحا كبيرا، والعمل مأخوذ عن رواية "بالطو وفانلة وتاب وتدور أحداثه في إطار كوميدى حول مهنة التمريض وما يحدث بدور الرعاية الصحية، ثم مسلسل على باب العمارة للفنان حاتم صلاح الذى نال إعجاب الجمهور.

وفى يناير 2024 قدم القائمون على منصة watch it الفنان الشاب طه الدسوقى فى أولى بطولاته المطلقة خلال مسلسل "حالة خاصة"واستطاع المسلسل تصدر محركات البحث على موقع جوجل مع عرض كل حلقتين جديدتين وحديث مواقع التواصل الاجتماعى عن المسلسل، بعدما خلق حالة درامية متفردة وتناول طبيعة حياة مرضى طيف التوحد ونشر روح الأمل والطمأنينة لدى العائلات، وإظهار أنهم لا يندرجون تحت فئة الأمراض الصعبة ولديهم قدرات خاصة.

ونافست المنصة خلال موسم رمضان الماضي 2024، بمسلسل لحظة غضب للنجمة صبا مبارك، المكون من 15 حلقة، وينتمي إلى نوعية أعمال التشويق والغموض وفي شهر مايو الماضى عرضت المنصة مسلسل دواعي السفر للنجم أمير عيد، ليكون ثالث تعاون بين أمير والمنصة بعد قيامها بإنتاج الجزئين الأول والثاني من مسلسل ريفو له في أولى بطولاته في عالم الدراما

وفى سبتمبر الماضى، عرض مسلسل "انترفيو"، المكون من 8 حلقات ويعد البطولة المطلقة الأولى للفنانة رنا رئيس والفنان السوري خالد شباط، إذ دارت أحداثه حول قيامها بإجراء "انترفيو" للعمل في شركة خالد شباط، وخلال الأحداث، تظهر رنا بـ 3 شخصيات مختلفة، وفي شهر أكتوبرعرض مسلسل 6 شهور هو آخر عروض المنصة في 2024، وهو البطولة الأولى للفنان الشاب نور النبوي في الدراما،

