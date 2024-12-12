شكرا لقرائتكم خبر عن رايان رينولدز: بكيت أثناء مشاهدتى فيلم Spider-Man: No Way Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى رايان رينولدز أنه بكى أثناء مشاهدة Spider-Man: No Way Home، وذلك أثناء حديثه مع زميله النجم العالمى أندرو جارفيلد حول عودته إلى سلسلة Spider-Man في عام 2021.

لعب جارفيلد دور Spider-Man بين عامي 2012 و2014 بينما لعب ماجواير الشخصية بين عامي 2002 و2007، ويلعب توم هولاند حاليًا دور البطل الخارق في Marvel.

وأشار رينولدز قائلا: "أحببت طريقة ظهورك في فيلم Spider-Man: No Way Home: ، حيث ظهرت وأنت تنسج الخيوط معا في محادثة ثقافية جنبًا إلى جنب زملائك الذين قدموا الشخصية، وظهوركم أنتم الثلاثة جعلتني أبكي".

فى نفس السياق كشف رينولدز عن إقناعه للمغنية العالمية مادونا بالموافقة على استخدام أغنية "Like A Prophet" في فيلم Deadpool & Wolverine.

في الفيديو الترويجى الأخير لفيلم Deadpool & Wolverine، يمكن لمشاهديه الاستمتاع بأغنية مادونا التي طرحت فى 1989 كجزء من الفيديو، ومن ثم تحدث رينولدز والمخرج شون ليفي عن مقابلة مادونا والحصول في النهاية على إذنها لاستخدام الأغنية في Deadpool & Wolverine.

وفقا للتقرير الذى نشر على موقع People قال ليفي إنهم ذهبوا لزيارة مادونا ليطلبوا منها إذنها لاستخدام الأغنية في Deadpool & Wolverine، وأوضح ليفي: "لقد تضمن الأمر زيارة شخصية إلى مادونا، حيث أظهرنا لمادونا التسلسل الذي سيتم فيه استخدام أغنية "Like a Prophet".

وأضاف رينولدز: "مادونا لا تفرط في أغانيها، وخاصة هذه الأغنية، لقد كان طلب ذلك أمرًا كبيرًا وبالتأكيد استخدامه أكبر، ولهذا ذهبنا إليها والتقينا بها وأظهرنا لها كيف يتم استخدامها وأين ولماذا".