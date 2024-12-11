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فيلم الأكشن GET FAST ينطلق فى دور العرض المصرية الليلة

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القاهرة - سامية سيد - ينطلق فيلم الأكشن الجديد GET FAST للمخرج جيمس سى كلايتون فى دور العرض السينمائية فى مصر، بداية من اليوم الأربعاء.

تبدأ أحداث الفيلم بعد فشل عملية سرقة، يجب على لص، بصحبة شاب يتيم مضطرب، إنقاذ شريكه المخطوف من تاجر مخدرات قاسٍ وقاتله المأجور المعروف باسم "راعي البقر". ومع انطلاق البنادق والسيارات والانفجارات، تصبح نجاتهما سباقًا مشحوناً بالمخاطر ضد الزمن.

يشارك في بطولة هذا الفيلم المليء بالحركة المخرج جيمس سي كلايتون بنفسه في دور البطولة، مع لو دايموند فيليبس، والممثل ذي الأصول اللبنانية لي مجدوب، إلى جانب الممثلة في رين.

الفيلم من تأليف كوبر بيبود وداني ماك، ومن إنتاج بلين أندرسون وجوني بروي وجيمس سي كلايتون، وقام بتصويره المصور السينمائي الحائز على جوائز ريان بيتي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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