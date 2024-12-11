شكرا لقرائتكم خبر عن نجل رنا سماحة يتعرض لوعكة صحية.. وتحذر جمهورها: فيروس صعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض نجل الفنانة رنا سماحة لوعكة صحية بعد إصابته بنزلة برد شديدة، وكتبت رنا سماحة عبر حسابها على "فيس بوك": "خلوا بالكم من ولادكم الڤيروس المرة دي صعب، درجة حرارة بتعدي لـ40 لفترات طويلة ورشح وكحة وبهدلة، ربنا يشفيك يا لوكي يا نور عيني ويحفظ ولادنا جميعاً".

في جانب آخر، رفضت الفنانة رنا سماحة التعليق على قصة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب للمرة الثانية، وذلك بعدما أعلنت الخبر خلال بودكاست المتزوجين، حيث أكدت أن السبب وراء الانفصال عائد إلى التراكمات العديدة، والمتكررة، والتى واجهتهما خلال العام الأول من زواجهما، مشيرة إلى أنهما تعرضا لصدمات خلال اكتشافهما عيوب ومميزات بعضهما البعض.

وقررت رنا سماحة عدم الخوض في تفاصيل أكثر حول قصة انفصالها، وكتبت على حسابها بموقع فيس بوك: "هام بخصوص ما يتم تداوله من أخبار تخص حياتى الشخصية، أنا ماعنديش أى تعليق للسادة الأخوة الصحفيين، إنتم على راسى بس أنا ماعنديش أى تعليق ولا هيبقى ليا أي تعليق وشكراً لاهتمامكم جميعاً".

جدير بالذكر أن الفنانة رنا سماحة فنانة متعددة المواهب فهي مغنية وممثلة ومذيعة، درست في المعهد العالي للموسيقى العربية، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي - الموسم التاسع، وقدّمت برنامج "غني وبس" مع مينا عطا على إذاعة 9090، واستمر البرنامج 8 أشهر حقق خلالهم نجاحًا كبيرًا، وقدمت بعد ذلك برنامج "سنة تانية غنا" مع مينا عطا على نفس الراديو، اضافة إلى تقديمهما برنامج دويتو غنا وبرنامج باب الغنا لعدة مواسم.

رنا أعلنت من قبل عن صلة قرابة تربطها بأم كلثوم، وهي أن الراحلة هي عمّة والدتها، وشاركت من قبل كممثلة في عدة مسلسلات منها:أزمة نسب، النص التاني، أفراح إبليس الجزء الثانى (غناء و تمثيل)، جمع سالم، يانا يا جدو، كما شاركت في بطولة مسرحية "كوميديا البؤساء"، وقامت بغناء رباعيات مسلسل "رحيل" للنجمة ياسمين صبرى.