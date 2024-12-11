المستشارة الإعلامية لأعمال صادق الصباح تكشف لـ«الخليج 365» عن إستراتيجية الشركة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - التقت كاميرا «الخليج 365» بالصحفية ومقدمة البرامج، نسرين ظواهرة، المستشارة الإعلامية لشركة سيدار للإنتاج الفني، خلال فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المقامة بمدينة جدة التاريخية؛ حيث تتواجد شركة الصباح في سوق البحر الأحمر باعتبارها من الشركات الرائدة في مجال الإنتاج العربي على مدار السنوات الماضية.

فريق الفيديو

إعداد الفيديو: سهى الوعل

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

أعده للنشر: محمد المعصراوي

أعربت نسرين ظواهرة خلال لقائها مع «الخليج 365» عن تواجُد الشركة في فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024، وقالت: "احنا واحدة من أهم الشركات العربية اللبنانية، وكما أننا فخورون بكوننا لبنانيين، ولكن في نفس الوقت نحن عرب بإنتاجاتنا وبالموضوعات التي نطرحها في الدراما التليفزيونية. والحمد الله، مثلما يقولون نحن واكلين السوق".

طرح القضايا المجتمعية بطريقة أخلاقية

تابعتن انتاجات شركة الصباح تحقق النجاح في كلّ عام، وتجمع آراء الجمهور والنقاد، وهذا هو الأهم. موضحة: "أستاذ صادق الصباح رئيس مجلس إدارة الشركة، دائماً يقول إنه يريد تقديم أعمال يحب أن يشاهدها أحفاده من دون أيّ خجل، وفى نفس الوقت طرح القضايا المجتمعية؛ لتكون الأعمال هي مرآة المجتمع ولكن بطريقة أخلاقية لا تخدش أحداً". يمكنكِ قراءة: تصاميم عربية تألقت على سجادة مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2024

وحول تصدُّر اسم شركة الصباح في الدراما وكذلك البرامج خلال السنوات الأخيرة، ولكن في السينما ليس هناك نفس القدر من التواجد، كشفت نسرين ظواهرة أن هناك شركة أخرى باسم عرب موشن بجانب شركة سيدار للإنتاج، تعمل على إنتاج الأفلام، ومنها التي حصلت على جوائز لافتة؛ حيث قالت: "قدّمنا مؤخراً فيلم الهيبة، ونعمل حالياً على فيلم جديد بطولة نادين نجيم، ولذلك فالسينما موجودة".

مهرجان البحر الأحمر السينمائي في نسخته الرابعة

الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تُقام فى الفترة من 5 حتى 14 ديسمبر الجاري، وتأتي تحت شعار: "للسينما بيت جديد"؛ مما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكّنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض المهرجان 120 فيلماً متنوّعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء، و48 عرضاً عالمياً أول، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً، و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

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