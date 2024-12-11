بالتزامن مع تواجُدهم في مهرجان البحر الأحمر السينمائي: النجوم يؤدّون فريضة العمرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - حرَص عدد كبير من النجوم على أداء فريضة العمرة، وذلك بالتزامن مع تواجُدهم بـمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بدورته الرابعة، الذي انطلقت فعالياته بمدينة جدة التاريخية في المملكة العربية السعودية، من يوم 5 إلى 14 ديسمبر الجاري.

النجوم يؤدون فريضة العمرة

بالتزامن مع تواجُدهم في السعودية لحضور، حرَص عدد من النجوم على أداء فريضة العمرة، كان أبرزهم: النجم أحمد حلمي وزوجته الفنانةحيث تذكّرشقيقه الراحل وأحيا الذكرى السنوية له من أمام الكعبة.

وقام حلمي بنشر صورة له من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الشخصي على "إنستغرام"، وكتب عليها: "الذكرى السنوية لأخويا خالد دعواتكم".

أحمد حلمي أثناء أداء فريضة العمرة- الصورة من حسابه على إنستغرام

كما شاركت منى زكي من خلال خاصية القصص القصيرة أيضاً بحسابها على "إنستغرام"، صورة للمسجد النبوي، وكتبت عليها: "اللهم صلِّ وسلِّم على محمد" وأرفقتها برمز قلب.

منى زكي تصوّر المسجد النبوي- الصورة من خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على إنستغرام

كما حرَص كريم فهمي برفقة زوجته، على أداء فريضة العمرة، وشارك عدداً من الصور التي جمعتهما أثناء أداء المناسك، من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وعلّق عليها كاتباً: "الحمد لله".

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وكذلك نور النبوي الذي نشر مجموعة صور برفقة محمد فراج وأمير المصري، وعلّق على الصورة: "ربنا يديمها. الحمد لله". وأيضاً الفنانة زينة التي شاركت صورة لها عبْر خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام".

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كما قام حسن الرداد أيضاً بنشر صورته مع المنتج حمدي بدر من أمام الكعبة، عبْر خاصية "ستوري" عل إنستغرام.

للسينما بيت جديد

تأتي الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2024 تحت شعار: للسينما بيت جديد؛ مما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم؛ مقدمةً لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكّنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

ويعرض مهرجان البحر الأحمر السينمائي فى دورته الرابعة، 120 فيلماً متنوّعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء، و48 عرضاً عالمياً أول. وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً، و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.

يمكنكِ متابعة أحمد حلمي من مهرجان البحر الأحمر يتحدث لـ«الخليج 365» عن عمل يجمعه بمنى زكي

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