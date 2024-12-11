خبيرة ملكية تدعم الأمير هاري في مواجهة شائعات الطلاق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بالتزامن مع انتشار شائعة طلاقه والمشاكل التي ترافق حياته الشخصية، فاجأت خبيرة مَلكية مخضرمة الجميع بدعمها لموقف الأمير هاري في مواجهة الشائعات المستمرة حول طلاقه من زوجته ميغان ماركل، مؤكدةً أنها تصدّق كلامه.

وأكدت جيني بوند، الخبيرة المَلكية المعروفة أن الأمير هاري صادق في كلامه، ودعت إلى وقف التدخل في حياته الشخصية وزواجه.

وأشارت بوند في مقابلة مع مجلة OK!إلى أن “ماضي الأمير هاري الصعب أثّر فيه كثيراً، لا سيما بعد وفاة والدته الأميرة ديانا، وهو متضرر من الماضي، ويسعى الآن لحماية عائلته، ولذلك فأنا متضامنة معه ومع مشاعره”.

كما عبّرت جيني بوند عن تعاطفها مع الأمير هاري بسبب التغطية الإعلامية السلبية وحملة التنمّر عبر الإنترنت، قائلةً: “يقول إنه سعيد وأنا أصدّقه. دعونا نتوقف عن إثارة المشاكل حول زواج لا نعرف عنه شيئاً”.

ولفتت إلى وجود بعض المخاوف الأمنية على الأمير هاري، لا سيما بعد معركته القانونية بشأن حماية أمنه الشخصي في المملكة المتحدة بعد انتقاله إلى كاليفورنيا، مؤكدةً تصريحات سابقة لهاري بأن هذه المخاوف هي من الأسباب التي تمنعه من العودة إلى المملكة المتحدة مع زوجته وطفليه.

وكان الأمير هاري قد سخر من الشائعات الإعلامية التي تلاحق زواجه، وقال بعفوية في حدث أدبي في نيويورك: “من الواضح أننا طلّقنا 10 أو 12 مرة… الأمر لم يعُد منطقياً، وهناك صعوبة في التعامل مع الضغوط المستمرة”.