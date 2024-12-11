انفصال ميغان فوكس وماشين غان كيلي.. شائعات عن علاقة تجمعها بميشيل موروني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: انفصلت الممثلة الأميركية ميغان فوكس عن خطيبها مغني الراب الأميركي ماشين غان كيلي (كولسون بيكر)، بعد أسابيع فقط من إعلانهما أنهما ينتظران طفلهما الأول معاً.

وبحسب موقع “تي أم زي”، أنهت فوكس (38 عاماً) علاقتها بكيلي (34 عاماً)، التي استمرت قرابة 5 سنوات خلال قضائهما عطلة عيد الشكر في فيل بولاية كولورادو. ويتردد أن سبب انفصالهما يعود إلى اكتشاف فوكس مواد مزعجة على هاتف كيلي، ما دفعها إلى طلب إنهاء عطلتهما مبكراً. وانسحب مغني الراب بعد ذلك، ولم يلتقيا منذ ذلك الحين، وهما ليسا معاً حالياً.

وتبلغ نجمة فيلم “ترانسفورمرز” حوالى الشهر السادس من الحمل، ومن المقرر أن تستقبل طفلها من كيلي في شهر آذار (مارس).

وأثارت فوكس والممثل ميشيل موروني أخيراً ضجة كبيرة بين الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حول إمكانية وجود علاقة عاطفية بينهما وسط انفصالها عن مغني الراب.

وتؤدي فوكس وموروني دور البطولة في الفيلم الجديد ” Subservience”، لكن بحسب المتحدث باسم موروني، لا تربطهما أي علاقة عاطفية.

وانتشرت الإشاعات حول ارتباط فوكس وموروني بعد ظهورهما بمقطع فيديو، يوم الثلاثاء، من جلسة “أسئلة وأجوبة” في موقع تصوير فيلمهما الجديد. واعتقد بعض المعجبين أن التناغم الواضح بين الممثلين يشير إلى وجود علاقة محتملة بينهما. ومع ذلك، أفاد “تي أم زي” أن الفيديو الأرجح أنه صوّر قبل عام.