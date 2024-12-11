آمال ماهر تحتفل برأس السنة في العُلا: حفل استثنائي في مرايا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة آمال ماهر عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” عن عودتها الى المملكة العربية السعودية لإحياء حفل استثنائي ليلة رأس السنة الجديدة، يوم الثلاثاء 31 كانون الأول (ديسمبر) الجاري، وذلك خارج قاعة مرايا في العُلا.

ونشرت آمال بوستر الحفل باللغتين العربية والإنكليزية، وعلّقت عليه بالقول: “استقبل عام 2025 مع آمال ماهر، لتمزج بين الألحان الكلاسيكية والحديثة على مسرح مرايا. ليلة لا تُنسى تنتظرنا”.

ويُقام الحفل ضمن فعاليات “شتاء طنطورة”، المهرجان الثقافي الأبرز في تقويم لحظات العُلا الذي يسلّط الضوء على تراث المنطقة وتاريخها وأجوائها المذهلة. ويُقام سنوياً في محيط واحة العُلا التاريخية، خلال الفترة من 19 كانون الأول (ديسمبر) 2024 الى 11 كانون الثاني (يناير) 2025. ويقدّم مجموعة متنوعة من الفعاليات والتجارب، بدءاً من الحفلات الموسيقية العالمية والتجارب الترفيهية، وانتهاءً بالمأكولات والأنشطة العائلية.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة، تستعد مرايا لاستقبال النجمة المصرية آمال ماهر في أمسية استثنائية لا تُفوَّت، مع توافر عدد محدود من التذاكر، لتكون واحدة من أبرز ليالي العام الفنية.