أروى جودة تكشف مفاجأة عن حفل زفافها.. سيقام في أربع دول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل حفل زفافها المنتظَر الى خطيبها الإيطالي، معلنةً مفاجأة عن إقامة العرس في أربع دول من دون أن تكشف عن موعده.

وقالت أروى: “بحب الأفراح، وهعمل فرحي في مصر عشان والدتي وعائلتي وأصدقائي المقربين، وفي إيطاليا عشان أهل جوزي، وفي فرنسا عشان خطيبي عنده أصدقاء وفي احتمال نعمله بالسعودية بمنطقة العلا”.

وعن موعد حفل زفافها، قالت أروى: “لسه محدّدناش لحد ما نمضي الورق ونتأكد إننا اتجوزنا”.

يُذكر ان آخر أعمال أروى جودة الفنية، مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، الذي عُرض خلال موسم رمضان الماضي، وتدور أحداثه حول “نعمة” المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها صلاح الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبّه كثيراً، لكنه يستغلها بشكل مستمر، وعندما تكتشف خيانته، تتحول الى وحش كاسر يدمّر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقها، وتتوالى الأحداث في إطار درامي تشويقي.

وشارك في بطولة مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، كلٌ من: مي عمر، أحمد زاهر، أروى جودة، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان…، وهو من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي.