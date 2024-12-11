رسالة غامضة من ياسمين عبد العزيز تثير الجدل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها بـ”فيسبوك” مقطع فيديو من أحد لقاءات الزعيم عادل إمام التلفزيونية القديمة أثارت به الجدل بين متابعيها.

وظهر الزعيم في الفيديو وهو يقول: “أنا محير ناس كتير.. وناس كتيرة متغاظة مني.. ليه معرفش”.

وحظي الفيديو بتفاعل كبير من جمهور ياسمين متسائلين عن سبب نشرها الفيديو، وهل هي رسالة توجهها لأحد بعينه.

من ناحية أخرى، أعلنت ياسمين، قبل أيام، عبر حسابها الخاص على “إنستغرام” بدء انطلاق تصوير مسلسلها الجديد “وتقابل حبيب”، والمقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل.

ونشرت مجموعة صور تجمعها مع صناع المسلسل، ومنهم المؤلف عمرو محمود ياسين، والمنتج تامر مرسي وبعض صناع العمل، وعلقت على الصور قائلة: “بسم الله ابتدينا تصوير مسلسل وتقابل حبيب رمضان 2025”.

يضم مسلسل “وتقابل حبيب” مجموعة كبيرة من الفنانين منهم كريم فهمي، ونيكول سابا، وخالد سليم، وأنوشكا.

كما يضم العمل الذي تعود به ياسمين بعد عامين من الغياب عن موسم رمضان، منذ أن قدمت “ضرب نار” في 2023، نجومًا من جيل الكبار، وهم الفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان رشوان توفيق، والنجمة حنان سليمان.