شكرا لقرائتكم خبر عن وتر حساس الحلقة 33.. رغدة تفضح علاقة مازن بفرح وانتحارها بسببه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة 33 من مسلسل وتر حساس العديد من الأحداث، خاصة بعد مقتل ليلى، واتهام مازن في قتلها، إذ تقوم كاميليا (إنجي المقدم) بشراء عدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها تشويه صورة ليلى، والترويج أن قتل مازن لها ما هو إلا قضية شرف، ويقوم رشيد (محمد علاء)، بمحاولة السيطرة على تلك الحملة الممنهجة ضد ليلى.

وفي نفس الوقت تبدأ كاميليا خطة دفاعها عن شقيقها برفقة والدها نور الدين، وعلى الجانب الآخر يتولى جمال الدفاع عن ليلى، كما تقوم رغدة (هيدي كرم)، في تلك الأزمة بالوقوف بجانب سلمى (صبا مبارك)، وتبدأ هي الأخرى خطة انتقامها من مازن.

وبعد اشتعال السوشيال ميديا بقضية ليلى ومازن، تقوم رغدة بفضح علاقة مازن بفرح، وكيف انه استغلها، وتركها أثناء حملها بطفله، حتى قيامها بالانتحار في النهاية في ليلة فرح مازن على ليلى، وينتشر الخبر بشكل كبير، وتحاول سلمى ورشيد معرفة الحقيقة.

مسلسل وتر حساس مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، أحمد جمال سعيد، جنا الأشقر، تميم عبده، محمد العمروسى، شريف الشعشاعى، تقى حسام، محمد على رزق، صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، نورا مهدى، مينا نبيل، ميرنا نديم، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدور أحداث مسلسل وتر حساس فى إطار درامي اجتماعي، حول قضية الخيانة الزوجية وخبايا النفس البشرية من خلال ثلاث سيدات (طبيبة ومحامية وموظفة)، حيث تتصاعد وتيرة الأحداث بسبب الخلافات بين المحامية وزوجها مهندس الديكور وخاصة بعد اتهامها له بالخيانة وزواجه من ابن خالتها مع تشابك العلاقات بين كل الأطراف.