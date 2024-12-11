الخليج 365 تلتقي بمنتجين سعوديين في سوق الإنتاج على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - يشهد مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، في دورته الرابعة المقامة الآن في مدينة جدة التاريخية، الكثير من التفاصيل المميزة الخاصة بصناعة السينما، ومن ضمنها إقامة سوق للإنتاج؛ بهدف دعم وتطوير صناعة السينما.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: سهى الوعل

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

التقت "الخليج 365" بعدد من المنتجين وصناع الفن على هامش الفعاليات المقامة في سوق الإنتاج، وأكد المنتج أيمن جمال أن السوق هذا العام شهد العديد من الزيارات المهمة من كبرى شركات الإنتاج، سواء داخل الوطن العربي أو خارجه، موضحاً أنه يوجد حضور لافت من شركات أمريكية تبحث بالفعل عن أفلام سعودية قابلة للتنفيذ، سواء على مستوى التوزيع الفني خارج الوطن العربي أو المهرجانات.

لقاءات مع منتجين سعوديين

كشفت المنتجة أمل الحجار أن فيلم هجير في طريقة للعرض بدور السينما خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الماضية كانت شركة التوزيع تفكر في عرض الفيلم داخل المهرجانات الفنية، لكن مخرجة العمل تمنت عرضه سريعاً لرغبتها في التحضير لعملٍ جديد.

وقال مدير الإنتاج سلمان المهندي إن شركات الإنتاج السعودية لديها ستديوهات تقدم خدمات في مجال صناعة الأفلام والموسيقى، فبالنسبة للأفلام يوجد تحضير أفلام طويلة وإعلانات، أما بالنسبة للغناء فتوجد إمكانية تسجيل الأغاني أو العمل على تحضيرها بالكامل.

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لقطات من حفل الافتتاح

تواجد في حفل افتتاح الدورة الرابعة منعدد كبير من نجوم وصُناع السينما بالوطن العربي والعالم.

جاء من أبرز الحضور الممُثلة السعودية سمية رضا، التي ظهرت على السجادة الحمراء والتقطت العديد من الصور، كما حرص على الحضور أيضاً الممثل والمُنتج السعودي حسن عسيري والمخرجة السعودية هناء العمير.

فيما جاء من ضمن الحضور على السجادة الحمراء النجم العالمي مايكل دوغلاس، النجمة البريطانية كاثرين زيتا جونز، المخرج العالمي سبايك لي؛ الذي ظهر على السجادة الحمراء بجانب جُمانا راشد الرّاشد رئيسة مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي والرئيسة التنفيذية للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام، شيفاني بانديا مالهوترا، المديرة العامّة لمؤسسة البحر الأحمر السينمائي.

يُذكر أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي بدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"، ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

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