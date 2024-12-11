ظهور لافت لنجل عبد الله السدحان في عرض "ليل نهار" الأول بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 11 ديسمبر 2024 11:53 صباحاً - أُقيم ليلة أمس على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة المقامة حالياً في جدة التاريخية، عرض خاص لفيلم "ليل نهار" للمخرج عبد العزيز المزيني، وشهدت الريد كاربت الخاصة بعرض الفيلم حضور صنَّاعه وكذلك عدد من الضيوف الذين حرصوا على مشاهدته ودعم القائمين عليه.

فريق الفيديو:

إعداد الفيديو: معتز الشافعي

تصوير الفيديو: يوسف بوهوش

إعداد: عبير عاطف

تواجد في عرض فيلم "ليل نهار" الممثلة الأمريكية الحاصلة على الأوسكار Marisa Tomei، رائدة الأعمال وصانعة المحتوى السعودية آلاء بلخي، الممثلة السعودية ماريا بحراوي، والممثلة التونسية درة زروق اللواتي حرصن على الحضور من أجل دعم صناع الفيلم ومشاهدة عرضه الأول في المهرجان.

نجل عبد الله السدحان في عرض ليل نهار

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ذلك إلى جانب حضور بطل الفيلم عبد الله السدحان ونجله نواف الذي خطف الأنظار فور ظهوره برفقة والده على الريد كاربت، خاصةً وأن هناك شبهاً كبيراً بينهما في الشكل وكذلك بعض التصرفات، بالإضافة إلى أن نواف السدحان يسير على خطى والده في عالم التمثيل، ومن أبرز مشاركاته الفنية كانت مسلسل طاش العودة الذي عُرض في رمضان 2023، وحقق من خلاله نجاحاً لافتاً للانتباه.

تدور أحداث فيلم "ليل نهار" حول نَهار، مغني أوبرا محبوب وذي شعبية كبيرة يجد نفسه في قلب عاصفة "إلغاء" بسبب فيديو انتشر يتهمه بالعنصرية؛ ليعلن بشكلٍ مفاجئ عن زواجه القادم من امرأة سمراء و على الهواء مباشرةً، مما يجعله في سباق مع الزمن لإيجاد المرأة المناسبة، وفي النهاية يتزوج من مغنية أفراح، تنتقل علاقتهما من علاقة مصالح متبادلة إلى رحلة عاطفية وموسيقية غير متوقعة ومليئة بالتحولات المفاجئة.

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شعار مهرجان البحر الأحمر

يُذكر أنبدورته الرابعة، يرفع شعار هذا العام "للسينما بيت جديد"؛ ما يعكس رسالته بوصفه منصةً عالميةً تحتضن الفنانين من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم بيتاً جديداً ودائماً في جدة، تمكنهم من مشاركة أفلامهم وأفكارهم مع جمهورهم من خلال هذا البيت.

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