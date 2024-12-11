شكرا لقرائتكم خبر عن فى ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. فرقة الحرملك تحيى حفلا فى بيت السحيمى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف مركز إبداع بيت السحيمى بشارع المعز التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية فى الثامنة مساء غد الخميس حفلا جديدا لفرقة "الحرملك" للموسيقى والغناء.

ويتضمن برنامج الحفل تقديم باقة من أبرز أعمال الراحلة الكبيرة فايزة أحمد احتفالاً بالذكرى التسعين لميلادها، منها: "حمال الأسية" و"تمر حنة" و"أسمر يا أسمرانى" و"ليه يا قلبى ليه" وغيرها، كما يتنوع البرنامج بأعمال أخرى من التراث المصرى والعربى لكبار المؤلفين الملحنين المصريين مثل بليغ حمدي ومحمد الموجي وحلمي بكر، وغيرهم.

فرقة الحرملك

أسست فرقة الحرملك للموسيقى والغناء عام 2017، على يد مروة عمرو عبد المنعم أستاذ آلة الكمان بكلية التربية النوعية، واعتمد تكوينها على مجموعة من العازفات والمطربات، وقدمت أولى حفلاتها بمركز ابداع بيت السحيمي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ومن هنا بدأت رحلة إعجاب الجماهير بما يقدمونه من أعمال فنية رائعة خاصة الأغاني المصرية بأسلوب تناول متميز حيث تقدم الفرقة ألوانًا مختلفة من الأعمال التراثية والفلكلورية وأيضًا الموسيقى العربية بالإضافة إلى مجموعة من المؤلفات الخاصة بالفرقة.

كما قدمت "الحرملك" العديد من الحفلات بالمراكز الثقافية مثل مسارح دار الأوبرا المصرية وصندوق التنمية الثقافية والجامعات المصرية، وكان أبرز مشاركات "الحرملك" الدولية هو الوصول إلى التصفيات النهائية في برنامج "X Factor"، حيث نالت قبول واستحسان كبير من قِبل لجنة التحكيم والجمهور المصري والعربي.