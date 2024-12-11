شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الكاملة لأبطال فيلم الصفا الثانوية بنات أمام على ربيع والان مع تفاصيل الخبر

انتهى القائمون على فيلم الصفا الثانوية بنات، الذى يقوم ببطولته الفنان على ربيع، من التعاقد مع الفنانين المشاركين فى بطولة العمل تمهيدا لبدء تصوير أول المشاهد الأسبوع المقبل، حيث يقدم على ربيع خلال أحداث الفيلم الكوميديا التى اعتاد عليها فى أعماله السينمائية.

وتضم قائمة أبطال فيلم الصفا الثانوية بنات أمام على ربيع كلاً من: أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد ثروت، هالة فاخر، سارة الشامى وئام مجدي، إسماعيل فرغلى، جيسكا حسام، لينا صفويا وعدد آخر من الممثلات الشباب، والفيلم من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد السبكى.

وكان آخر أعمال على ربيع فى السينما، فيلم عالماشى الذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر السينمائى، وشارك فى بطولته كريم عفيفى، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف، أحمد فهيم، ريم رأفت وضيف الشرف مصطفى غريب، والفيلم من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى، وهدير الشريف، وإخراج محمد الخبيرى.

فيلم عالماشى تدور أحداثه حول هادى هادى عبد الهادى (على ربيع) الشاب الكسول الذى يبلغ من العمر ثلاثين عاما ويعيش مع والده، وتنقلب حياته رأسا على عقب عندما يُشخَّص بحالة نادرة تستلزم منه الحركة المستمرة لتجنُّب جلطات الدم القاتلة، فيبدأ رحلة كوميدية من المشى الدائم، وفى رحلته يقابل آية سماحة التى تساعده، وتحدث بينهما قصة حب مليئة بالمفارقات الكوميدية.