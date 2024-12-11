شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى وبهاء سلطان وأحمد سعد نجوم مهرجان أساطير العرب بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، غداً الخميس، أولى حفلات مهرجان الأساطير على مسرح أرينا الكويت، وذلك ضمن فعاليات موسم الكويت الغنائى، الذى يستمر على مدار يومين، ويحظى نجوم الطرب المصريين بنصيب الأسد فى هذا المهرجان، حيث يحيى اليوم الأول النجم تامر حسنى يوم 12 ديسمبر والفقرة الثانية بنفس الحفل الفنان اللبناني آدم، اليوم الثانى بالمهرجان يحيه النجمان بهاء سلطان وأحمد سعد.

وكان قدم قدم حسنى حفلا غنائيا ضخماً في الإمارات وسط حضور 300 ألف شخص، حيث قدم مفاجآت كثيرة على مسرح الإمارات، كما قدم عددا من الراقصين بعض الرقصات على نغمات تامر حسنى، يذكر أن النجم تامر حسنى انتهى مؤخرًا، من تصوير فيلمه الجديد "رى ستارت"، واحتفل مع باقى فريق العمل بالانتهاء منه وتقرر عرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل.فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وعصام السقا وباسم سمرة ومحمد ثروت وميمي جمال وإخراج سارة وفيق، ويظهر خلال العلم عدد من ضيوف الشرف.

وكان بهاء سطان قد طرح أحدث أغانيه بعنوان أنا من غيرك من فيلم الهوا سلطان، وحققت نجاحا كبيراً، حيث حصد ما يقرب من 9 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات منه عدلى القيعى، والحان عزيز الشافعى، وتوزيع نادر حمدى، فيلم "الهوى سلطان" من بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وتدور أحداث فيلم "الهوى سلطان" في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الاصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.