شكرا لقرائتكم خبر عن بدرية طلبة تتلقى عزاء والد بناتها اليوم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتلقى الفنانة بدرية طلبة، اليوم الأربعاء، عزاء زوجها المخرج المسرحى مصطفى سالم فى مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعدما رحل عن عالمنا مساء السبت الماضى، وشيعت جنازته أول أمس الأحد بالإسكندرية.

وكانت بدرية طلبة قد كشفت عن موعد عزاء والد بناتها الراحل المؤلف والمخرج مصطفى سالم، ونشرت عبر حساباتها الشخصية بوست يوضح من خلاله موعد العزاء فى الإسكندرية وفى القاهرة.

وكتبت: "إنا لله وإن إليه راجعون، الحمد لله ولا نقول إلا ما يرضى الله، للأهالى والأصدقاء فالإسكندرية العزاء اليوم الاثنين بدار مناسبات المنارة – الشاطبى، وحتى لا نشق على أحد، للأهالى والأصدقاء فالقاهرة العزاء يوم الأربعاء مسجد الشرطة - الشيخ زايد، لا أرانا الله فى أحد مكروه والبقاء لله".

وكانت قد أعلنت الفنانة بدرية طلبة، مساء السبت الماضى، وفاة أبو بناتها، حيث كتبت على حسابها على "فيس بوك": "أبو بناتي مصطفى سالم في ذمة الله وأنا برا مصر.. أوصل مصر وأبلغكم بميعاد الدفنة في الإسكندرية، دعواتكم بالرحمة والمغفرة".

على جانب آخر، كرم مهرجان المسرح العربي الفنانة بدرية طلبة، وذلك تقديرا لتاريخها الفني المميز، وجاء ذلك خلال حفل افتتاح الدورة الخامسة من المهرجان، وأقيم الحفل في قصر ثقافة الأنفوشي وحملت هذه الدورة من المهرجان اسم الفنان كريم عبد العزيز، وهو المهرجان التابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الاستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبد العزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية والفنان محمد عصمت مدير المهرجان.