قبل حفل جوائز بيلبورد 2024.. كيف تعزز السعودية تواجدها على الساحة الغنائية والموسيقية عالمياً؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 10:23 مساءً - يشهد قطاع الموسيقى والغناء في المملكة العربية السعودية، تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة، بما يتماشى مع رؤية 2030؛ إذ هناك رغبة ومساعٍ لتعزيز تواجد المملكة على الساحة الغنائية والموسيقية عالمياً.

هيئة الموسيقى السعودية

وأطلقت السعودية، مُتمثلة بهيئاتها المختلفة، عدداً من المبادرات المهمة في مجالي الموسيقى والغناء، بما يضمن تحقيقها رؤيتها، حيث كانت البداية مع تأسيس هيئة الموسيقى، في فبراير عام 2020، والتي تهدف إلى إنشاء بنية تحتية للثقافة الموسيقية في المملكة، والتي ستساهم في تمكين الجميع من الحصول على فرصة تعلم الموسيقى، إلى جانب عملها على اكتشاف وتنمية وتمكين المواهب الموسيقية.

وتسعى الهيئة إلى نشر الوعي بثقافة الموسيقى في المجتمع، وتأسيس قطاع يساهم في الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال خلق فرص عمل للجنسين، وإنتاج وحوكمة العروض الحية الثقافية، والتسجيلات الموسيقية ومراكز تعليم الموسيقى للهواة، وإحياء وتوثيق عروض الفلكلور والموسيقى السعودية لتنمية الحس الوطني والاجتماعي، وتطوير الهوية الثقافية الموسيقية للمملكة ونشرها إقليمياً وعالمياً، والتأكيد على مكانتها القيادية في العالم العربي والإسلامي لإدراج الوعي الثقافي الموسيقي ضمن متطلبات جودة الحياة.

وتعمل الهيئة على دعم الموسيقى في المملكة العربية السعودية وتنميتها باعتبارها فناً وثقافة وعلماً وترفيهاً من خلال تعزيز وتحسين خمس ركائز؛ وهي التعليم الموسيقي، والإنتاج الموسيقي، وتقديم العروض الموسيقية، والدعم والترويج، وتوفير نظام التراخيص.

وشهدت الفترة الماضية، إطلاق عدد من المبادرات التي تُثري المشهد الثقافي داخل المملكة، منها برنامج التدريب الافتراضي لصناعة "الموسيقى"، وإنشاء الفرقة الوطنية للموسيقى كواحدة من المبادرات الرئيسية لتحقيق الاستراتيجية الثقافية للمملكة، وإطلاق مسابقة الفلكلور الشعبي لتكون مبادرة رائدة في المحافظة على الفلكلور، سواء الرقص الشعبي، والموسيقى الشعبية، والحكايات والأساطير الشعبية.

وفي نوفمبر الماضي، جرى إطلاق منصة رقمية عالمية تحت اسم "موسيقاي"، وذلك بهدف تعليم الموسيقى عبر تقديم سلسلة متنوعة من البرامج الموسيقية التفاعلية لتعليم العزف على الآلات العربية والغربية، وتضع المنصة في خطتها تعليم الطلاب سواء من داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.

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أسبوع الرياض الموسيقي

كما تُقدم هيئة الموسيقى، تجربة فريدة من نوعها، خلال الفترة الحالية، وهي إطلاق برنامج "أسبوع الرياض الموسيقي" في الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر الجاري، وذلك لأول مرة في المملكة العربية السعودية؛ إذ يُعد هذا الحدث الموسيقي هو الأبرز عالمياً في الشرق الأوسط للعام 2024، بمشاركة نخبة من الفنانين العالميين، وذلك بهدف إيجاد تجربة ثقافية نابضة بالحياة ذات جاذبية عالمية، وتمكين مشاركة الموسيقيين السعوديين في الفعاليات الدولية، وتعزيز التعاون بين صُناع الموسيقى على المستوى المحلي والدولي، مما يُسهم في ترسيخ مكانة المملكة بوصفها مركزاً عالميّاً لصناعة الموسيقى.

وشهد "أسبوع الرياض الموسيقي" عدداً من الفاعليات الخاصة بالموسيقى، منها "مؤتمر XP لمستقبل الموسيقى"، ومهرجان "ساوندستورم"، إضافة إلى "حفل الجوائز الموسيقية العربية - بيلبورد"، و"قمة صنّاع الموسيقى"، فضلاً عن عقد مجموعة متنوعة من الجلسات الحوارية والدورات التدريبية وورش العمل، بمشاركة نخبة من الموسيقيين على مستوى العالم.



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حفل بيلبورد 2024

وعلى هامش "أسبوع الرياض الموسيقي" الذي تنظمه هيئة الموسيقى السعودية، يُقام غداً الأربعاء 11 ديسمبر، في مدينة الرياض داخل في مركز الملك فهد الثقافي، حفل "جوائز بيلبورد عربية"، والذي سيُكرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وسيشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيد النفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.

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ويأتي ذلك، بخلاف الحفلات الغنائية الضخمة، التي تُقيمها الهيئة العامة للترفيه، على مدار السنوات الماضية، بمشاركة كبار نجوم الغناء من الوطن العربي كله، وإقامة ليالٍ طربية للاحتفاء برموز الموسيقى والغناء، سواء كانوا موجودين أو رحلوا عن عالمنا، كتكريم لإسهاماتهم، حيث حظيت تلك الحفلات بإقبالٍ جماهيري ضخم، وكذلك متابعة واسعة عبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي.



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