طليقة توم كروز تنفي شائعات ثروة ابنتها: “كفى”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم ترغب كاتي هولمز في الانتظار لفترة طويلة حتى يخطئ الناس في فهم الوضع المالي الخاص بابنتها سوري، من زوجها السابق توم كروز.

وأشار تقرير إعلامي، صدر يوم الخميس الماضي، إلى أن الشابة البالغة من العمر 18 عاماً أصبحت الآن “مليونيرة” بفضل صندوق ائتماني مزعوم من والدها الممثل الأميركي، بات مفعّلاً بمجرد بلوغها سن الرشد القانونية.

وردّت هولمز على التقرير عبر منشور في حسابها الرسمي على تطبيق “إنستغرام”، أمس الأحد، مؤكدةً أن التقرير الذي أرفقت صورته، “غير صحيح أبداً”، مضيفةً: “كفى”.

وحرصت الممثلة الأميركية دائماً على إبعاد ابنتها سوري عن الأضواء، منذ طلاقها من كروز في عام 2012، بعد أكثر من خمس سنوات من الزواج.

وقالت هولمز (45 عاماً) في تصريحات سابقة: “ما كان مهماً حقاً بالنسبة إليّ مع ابنتي، لأنها كانت مرئية جداً في سن مبكرة، هو أنني أحبّ حقاً حمايتها. أنا ممتنة جداً لكوني والدةً لها. إنها شخص لا يصدق”.