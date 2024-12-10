سوزان نجم الدين بعد هروب الأسد: كم كنا مخدوعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت الفنانة السورية سوزان نجم الدين شعورها بالإطمئنان والتفاؤل تجاه “القيادة الجديدة” برسالة مطوّلة، مؤكّدة أنها أدركت كمّ الخداع الذي كان الشعب السوري يعيش فيه، منذ أن سقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وكتبت نجم الدين عبر حسابها الرسمي في “فايسبوك”: “من لحظة سقوط النظام، أدركت كم كنا مخدوعين… فقد زرعوا الخوف في أعماقنا ولسنينَ طويلة من فكرة التغيير، ولكن ما نشهده اليوم بدّدَ مخاوفنا فأدركنا سوء التقدير”.

وأضافت: “ما حملته القيادة الجديدة من شعارات، وما أصدرته من بيانات تدعو فيها للمّ شمل البلاد وتضافر أهلها بمختلف طوائفهم وحرصهم على عدم إراقة الدماء وعلى الأمن والأمان… وحفاظهم على الممتلكات العامة والخاصّة وعفوهم عن سجناء، قد أدمى قلوبنا وعقولنا، ما رأيناه فيهم من ظلم واضطهاد. كل هذا وأكثر جعلني أطمئن وأتفاءل بنواياهم الصادقة في بناء وطنٍ تمزّق من الألم والفقر والحرمان. بتفاصيل كثيرة لا تليق بنا نحن كسوريين أصحاب الحضارة والثقافة والفن والتاريخ”.

وتابعت نجم الدين: “نحن معكم ومع كل سوري شريف في بناء دولةٍ تستحقنا ونستحقها بإذن الله. لنعيش معاً يداً واحدة وأسرةً واحدة في وطنٍ يتوق للحرية، للاستقرار، للأمن، والأمان. في وطنٍ يتوق للعيش المشترك، وللحب الصادق بين جميع أطيافه ومكوناته. فقد رأيتم بأنفسكم كما رأى العالم كله كم الحب والحفاوة والتفاؤل بكم من الشعب السوري كلّه، بكافة أشكاله وطوائفه وانتماءاته”.

ودعت لهم قائلة: “كان الله معكم وأعانكم على زرع الثقة ودرء الفتن… ولملمة شتات أمس… ونشر ثقافة الحب والتسامح… للحفاظ على هوية سوريتنا الحبيبة واستعادة عزتها وكرامتها ان شاء الله”.

وختمت قائلة: “اللهم آمنّا في أوطاننا، عاشت سوريتنا الحبيبة، حرة، أبيةً، مستقلة”.