الموسم الثاني من “لعبة الحبار” ينطلق في سيول.. العرض العالمي قريباً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حظي عشاق السلسلة الشهيرة “لعبة الحبار” (Squid Game) التي تعرض عبر “نتفليكس” على فرصة لتجربة مواقع تصوير المسلسل في حدث استمرّ ليوم واحد في “قبة دونغدايمون للتصميم”، في سيول، بتاريخ 9 كانون الأوّل (ديسمبر).

وعُرض الموسم الثاني من المسلسل للمرة الأولى في سيول بكوريا الجنوبية أمس الإثنين، ومن المقرر عرضه عالمياً في 26 كانون الأوّل (ديسمبر) 2024.

وشارك حساب “نتفليكس” عبر إنستغرام مجموعة من الصور لطاقم “لعبة الحبار” في العرض الأول من الموسم الثاني، أرفقها بتعليق: “طاقم “لعبة الحبار” يبدو مذهلاً في العرض الأول للموسم الثاني في سيول”.

وكانت نتفليكس أطلقت إعلاناً جديداً منذ فترة للموسم الثاني من “لعبة الحبار”، الذي يكشف عن تحديات جديدة مرعبة في مباراة الموت.

وفي الجزء الثاني من سلسلة الإثارة الكورية، الذي يُعرض للمرة الأولى في 26 كانون الأول (ديسمبر)، يعود اللاعب الفائز “سيونغ جي-هون”، الذي حمل الرقم “456”، ويؤدي دوره الممثل الكوري لي جونغ جاي، إلى المنافسة لوضع حد لـ “لعبة الحبار” وإنقاذ الأرواح.

ويحاول “456” تدريب المشاركين الـ 455 الآخرين خلال جولة قاتلة من فقرة “لعبة الضوء الأحمر والضوء الأخضر”، ولكن يتم تجاهل توسلاته في الوقت الذي يتطاير فيه الرصاص.

وفي لقطة مفعمة بالغموض، يظهر “لي بيونغ-هون” بدور “الرجل الأمامي الغامض”، في الوقت الذي يسمع صوت يقول: “ما زلت لا ترى، أليس كذلك؟ اللعبة لن تنتهي إلا إذا تغيّر العالم”.

سيُعرض الموسم الثاني من “لعبة الحبّار” بعد أكثر من ثلاث سنوات من تحقيق الجزء الأول نجاحاً عالمياً في عام 2021، بعد أن احتلّ المرتبة الأولى بين مسلسلات “نتفليكس”، من حيث عدد المشاهدات (265.2 مليون مشاهدة)، وإجمالي وقت المشاهدات (2.2 مليار ساعة)، على مدار أول 13 أسبوعاً من عرضه.