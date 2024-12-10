تايلور سويفت تكافئ فريق جولتها بـ197 مليون دولار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قدمت نجمة البوب تايلور سويفت مكافآت بقيمة 197 مليون دولار لكل من عمل في جولتها الغنائية “Eras”، تقديراً للجهود الكبيرة التي بذلوها على مدار العامين الماضيين.

وشملت المكافآت المالية سائقي الشاحنات، ومتعهدي تقديم الطعام، وتقنيي الآلات الموسيقية، وفريق الترويج والإضاءة والصوت، وفريق الفيديو، وموظفي الإنتاج ومساعديهم، إلى جانب الراقصين، والفرقة الموسيقية، والأمن، ومصممي الرقصات، ومسؤولي الألعاب النارية، والنجارين وعمال الحفارات، ومصففي الشعر، ومسؤولي المكياج وخزانة الملابس، بالإضافة إلى المعالجين الفيزيائيين، بحسب مجلة “بيبول”.

وفي آب (أغسطس) 2023، عندما اختتمت سويفت (34 عاماً) المرحلة الأولى من جولتها في أميركا الشمالية، أكدت مجلة “بيبول” أنها منحت أكثر من 55 مليون دولار كمكافآت.

وبعد عرضها ذي الرقم 149 والأخير، أكدت شركة إنتاج سويفت، “تايلور سويفت تورنينغ”، لصحيفة “نيويورك تايمز” أن أكثر من 10 ملايين شخص حضروا جولة “إيراس”، وأن إجمالي مبيعات التذاكر في الجولة بلغ أكثر من ملياري دولار أميركي، مما يجعلها الجولة الأكثر مبيعاً على الإطلاق، و”ضعف إجمالي مبيعات التذاكر لأيّ جولة موسيقية أخرى في التاريخ”.

يوم الأحد في 8 كانون الأول (ديسمبر)، انتهت جولة سويفت في “إيراس” التي انطلقت في غلينديل بولاية أريزونا في آذار (مارس) 2023، بعرضها الأخير في استاد “BC Place” في فانكوفر.

وخلال عرضها الافتتاحي، عبّرت سويفت عن تقديرها لمعجبيها والحاضرين، قائلة: “لقد قمنا بجولة حول العالم بأسره. لقد خضنا الكثير من المغامرات. لقد كانت أكثر الأشياء التي قمت بها في حياتي كلها إثارة وقوة وتحدياً”.

ثم في وقت لاحق، وقبل تقديم آخر أغنية، قالت سويفت للحضور: “أريد أن أشكر كل واحد منكم لكونه جزءاً من الفصل الأكثر إثارة في حياتي كلها حتى الآن، جولة إيراس المحبوبة”.