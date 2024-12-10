تيم حسن يناشد لإنقاذ معتقلي سجن صيدنايا: “كل ثانية تصنع فرقاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ناشد الممثل السوري تيم حسن الجهات المعنية والمختصة الإسراع في إنقاذ المعتقلين في سجن صيدنايا.

وشارك حسن منشورات عدّة عبر خاصية القصص المصوّرة في حسابه الرسمي على “إنستغرام”، تضمنت طلبه من جميع الجهات، بما في ذلك المهندسين، وفرق الإنقاذ، والإعلام، والخبراء، التوجّه إلى سجن صيدنايا لإنقاذ المعتقلين، مشدّداً على أن “كلّ ثانية تصنع فرقاً”.

وأعاد حسن مشاركة مقطع فيديو لصحافي يتحدث من داخل سجن صيدنايا، مشيراً إلى أن “من أهداف الثورة السورية إخراج المعتقلين”، معلناً عدد المعتقلين الذين “تمكنّت إدارة العمليات العسكرية وأبناء الثورة من تحريرهم”. فيما أكّد الصحافي أن السجن هو “الأكثر إجراماً”، واصفاً إياه بأنه “مسلخ بشري”.

ونشر الممثل السوري مقاطع فيديو لمجلس ضمّ عدداً من رجال دين من مختلف الديانات، قال فيها أحد المشايخ كلمة مفادها: “اليوم نجتمع في هذا اللقاء المبارك بكل أطيافنا ومكوناتنا، لا فرق بيننا أبداً، والذي يجمعنا أننا سوريون، والذي يفرّقنا لا شيء”.