بنديكت كومبرباتش: كنت ولدا وحيداً وعانيت من عمل والديا فى مجال التمثيل

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عقد مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة المقامة حالياً في جدة بالسعودية جلسة حوراية للنجم البريطاني بنديكت كومبرباتش، وأدارت الجلسة الإعلامية رايا أبي راشد.

وقال بنديكت كومبرباتش في بداية الجلسة إنه كان ولدا وحيدا في أسرته ووالداه يعملان في عالم التمثيل، وبالتالي كانت طفولته ليست سهلة لأنهما كانا مشغولان طوال الوقت بحكم عملهما فى مجال التمثيل.

وأشار بنديكت كومبرباتش إلى أن طبيعة طفولته جعلته يبحث عن الأسرة ودفء العائلة، مضيفا أنه تعلم الكثير من تجربة سفره لحدود التبت وهو في عمر الـ19 عاما، حيث كان يدرس هناك للطلبة دروسا حول البيئة وهناك تعلم الكثير من الكهنة في المعابد وتعرف كثيرا على عالم الروحانيات التي جعلته يؤمن في عالم اللاماديات، موضحا أنه استفاد كثيرا من البوذية.

وأوضح بنديكت كومبرباتش أنه كان يريد أن يصبح محامياً طبقا لنصيحة والدته التي دفعته ليدرس المحاماة بدلا من دخول عالم التمثيل مبكرا.

بينما تحدث بنديكت كومبرباتش عن معاناته مع تقديم السير الذاتية أو الشخصيات الحقيقية في السينما، ووصفها بالمرعبة حيث قدم فان جوخ و الآن تورنج في فيلم breaking the enigma code، وغيرها من الأعمال والتي كان يجد فيها صعوبة وبكى على مصير الآن تورنج.



بنديكت كومبرباتش



بنديكت كومبرباتش كنت ولدا وحيداً وعانيت من عمل والديا في مجال التمثيل



بنديكت كومبرباتش



بنديكت كومبرباتش