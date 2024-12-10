الإعلامية السعودية سارة مراد تُقدم حفل جوائز بيلبورد 2024

من هي سارة مراد؟

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أبرز الفاعليات التي قدّمتها

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تفاصيل حفل جوائز بيلبورد 2024

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - تستعد الإعلامية السعودية ، لتقديم النسخة العربية الأولى من حفل، والذي تستضيفه مدينة الرياض بـ، غداً الأربعاء 11 ديسمبر، داخل في مركز الملك فهد الثقافي ضمن فعاليات "أسبوع الرياض الموسيقي الأول".سارة مراد، مذيعة سعودية، قضت معظم حياتها في مدينة جدة، وأنهت دراستها هناك، فقد حصلت على بكالوريوس في تصميم الجرافيك بجامعة دار الحكمة، وبدأت رحلتها العملية كمدونة في عالم الجمال والموضة، وقدمت عدداً من التجارب التلفزيونية، منها برنامج "فاشن تايم" على قناة "روتانا خليجية"، وتُشارك في تقديم برنامج "صباح الخير يا عرب" على قناة "إم بي سي 1"، كما أجرت أول تغطية مباشرة لقيادة المرأة في السعودية، كما تُعتبر أول سعودية قدمت برنامجاً عن الأزياء.كما شاركت، في تقديم برنامج المسابقات الشهير "سعودي آيدول"، وسبق وقدمت عدداً من الفاعليات المهمة، منها تقديم حفل تكريم فوربس لأقوى وأنجح النساء في العالم العربي، وحفل إطلاق الهوية الجديدة للهيئة العامة لتنظيم الإعلام، فضلاً عن مشاركتها كوجه إعلاني في إعلان برنامج "تقويم فعاليات جدة" في أبريل 2023، وحفل "ليلة صوت الأرض" الذي أقيم للاحتفاء بالمسيرة الفنية للفنان الراحل طلال مداح.وفي 2021، خاضت تجربة تلفزيونية مختلفة، عندما تعاونت مع الفنان رامز جلال، في برنامج "رامز عقله طار"، حيث كانت تستدرج الضيوف، للإيقاع بهم كضحايا لمقالب رامز.

يذكر أنّ حفل "جوائز بيلبورد عربية" سيُكرم الفائزين في أكثر من 40 فئة، بناءً على معايير دقيقة تعتمد على آراء المستمعين وبيانات منصات البث الرقمية، مثل سبوتيفاي وأنغامي ويوتيوب، وغيرها، ما يؤكد مصداقيتها ويعكس ذائقة محبي الموسيقى وتوجهاتهم بالتوازي مع إلقاء الضوء على المشهد الموسيقي المزدهر في المنطقة ونقله إلى الساحة العالمية.

وسيشارك في إحياء الحفل نخبة كبيرة من الفنانين العرب والعالميين، أبرزهم: أحمد سعد، تامر عاشور، الشامي، إليانا، إليسا، ديستاكت، فوزية، فضيل، لطيفة، مروان موسى، عفروتو، مؤيد النفيعي، فلبراتشي ختاك، ملكة، محمد بن غرمان، هادي بن جابر، غريب آل مخلص، فرقة ميامي، عايض، أميمة طالب، جنرال أوكا، لين الحايك، وداد، همس فكري، تووليت، فهد بن فصلا، غادة شيري، إل غراندي طوطو.

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