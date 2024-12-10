رانبير كابور يُشيد بمهرجان البحر الأحمر السينمائي ويؤكد أنها فرصة للاحتفال بالمُبدعين

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 08:55 مساءً - خلال فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي والمُقامة حالياً بمدينة جدة التاريخية، التقت عدسة "الخليج 365" بالعديد من نجوم السينما العالمية والعربية، وأيضاً صُناع الأفلام من كل أنحاء العالم والذين تحدثوا عن تجربتهم بحضور المهرجان وعن التطور الذي تشهده السعودية.
ومن أبرز النجوم العالميين الذين التقتهم "الخليج 365" نجم بوليوود الفنان رانبير كابور، والذي تحدث عن تجربته بحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي ولقائه بالجمهور العربي، وأبرز أفلامه السينمائية.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: حاتم سعيد حسن
وعن التفاف المُعجبين العرب حوله وحبهم له قال خلال حديثه لـ"الخليج 365" إنه أعظم شعور في العالم؛ لأنه يرى نتيجة عمله الفني والأفلام التي قدمها خلال مسيرته، مؤكداً أنه ممتن لأنه يفعل ما يُحبه، وأن يكون جزءاً من صناعة الأفلام، ويلقى الكثير من الحب في المهرجان.
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وعن الأجواء التي عاشها ورآها بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ورأيه بأهمية المهرجان قال الفنان رانبير كابور إنه أمر رائع، وإنه حضر نسختين من المهرجان وكلتاهما كانتا رائعتين، كما تحدث عن تواجده بمدينة جدة التاريخية والمبنى المُقام به الفعاليات قائلاً إن البنية التحتية التي تم إعدادها للمهرجان تُعبر عن الفن والثقافة مؤكداً أن هذا أمر جيد للغاية، وينبغي على كل دولة تتبّع هذا النهج.
يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تشهد عرض 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرضاً عالمياً أولَ، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».
ومن أبرز النجوم العالميين الذين التقتهم "الخليج 365" نجم بوليوود الفنان رانبير كابور، والذي تحدث عن تجربته بحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي ولقائه بالجمهور العربي، وأبرز أفلامه السينمائية.
فريق الفيديو
إعداد الفيديو: معتز الشافعي
تصوير الفيديو: يوسف بوهوش
أعده للنشر: حاتم سعيد حسن
رانبير كابور يُعبر عن سعادته حضور مهرجان البحر الأحمر السينمائيوخلال حديثه لـ"الخليج 365" قال النجم رانبير كابور إنه من الرائع حضوره دوماً لفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مؤكداً أن تلك هي المرة الثانية التي يحضر فيها فعاليات المهرجان، ودوماً ما يُحب الشعور الذي ينتابه حينما يحضر المهرجانات السينمائية حيث إنهم يحتفلون بالفنانين والمُبدعين وصُناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، مؤكداً أنه من دواعي سروره أن يتواجد في المهرجان.
وعن التفاف المُعجبين العرب حوله وحبهم له قال خلال حديثه لـ"الخليج 365" إنه أعظم شعور في العالم؛ لأنه يرى نتيجة عمله الفني والأفلام التي قدمها خلال مسيرته، مؤكداً أنه ممتن لأنه يفعل ما يُحبه، وأن يكون جزءاً من صناعة الأفلام، ويلقى الكثير من الحب في المهرجان.
يمكنك قراءة: جيريمي رينر في جلسته الحوارية: "السينما السعودية على شفا تحول كبير"
رانبير كابور يؤكد حبه للطعام العربي ويكشف عن أفضل الأدوار التي قدمهاكما أكد رانبير كابور خلال حديثه أنه يحب الطعام العربي وعن الكلمات العربية التي يعرفها قائلاً: "ما شاء الله، شكراً"، كما تحدث عن أفضل الأدوار السينمائية التي جسدها خلال مسيرته السينمائية قائلاً إنه يعتقد أن الفنانين لديهم أنانية ويرون أن الدور الأفضل لم يأتِ بعد والقادم أفضل، ولكن بما أن آخر أفلامه هو فيلم "Animal" فسيختاره.
وعن الأجواء التي عاشها ورآها بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ورأيه بأهمية المهرجان قال الفنان رانبير كابور إنه أمر رائع، وإنه حضر نسختين من المهرجان وكلتاهما كانتا رائعتين، كما تحدث عن تواجده بمدينة جدة التاريخية والمبنى المُقام به الفعاليات قائلاً إن البنية التحتية التي تم إعدادها للمهرجان تُعبر عن الفن والثقافة مؤكداً أن هذا أمر جيد للغاية، وينبغي على كل دولة تتبّع هذا النهج.
يُذكر أن الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي تشهد عرض 120 فيلماً متنوعاً من 81 دولة، منها 63 فيلماً طويلاً، 54 فيلماً قصيراً، 20 عرض سجادة حمراء و48 عرضاً عالمياً أولَ، وتشمل العروض هذا العام 66 فيلماً عربياً و34 فيلماً سعودياً، فيما يتنافس 36 صانع أفلام.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».